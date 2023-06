Il montascale è molto importante per aiutare le persone con una mobilità ridotta a superare le barriere architettoniche presenti in casa. Scopriamo il prezzo di un montascale per un piano e quali sono le caratteristiche che determinano il prezzo.

Montascale per un piano: quanto costa?

Le persone con una mobilità ridotta, che vivono in una casa che presenta delle scale, devono scegliere il montascale giusto per le proprie esigenze. Scopriamo insieme quanto costa un montascale per un piano e quali sono le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto. È importante tenere conto di svariati fattori. Un montascale è un prodotto personalizzato, per cui i prezzi possono variare notevolmente. Fortunatamente esistono anche diverse possibilità di ridurre i costi, scegliendo un montascale di seconda mano oppure noleggiando un montascale per un periodo di tempo. Il prezzo varia a seconda della tipologia della scala e in base alle varianti scelte per soddisfare le esigenze del cliente.

Partiamo dal fatto che più sono i piani che il montascale deve permettere di raggiungere e maggiore sarà il suo costo. Non è possibile determinare con precisione il prezzo di un montascale, ma per un piano il costo può variare da 2.500 a 8.000 euro, a seconda della complessità e del modello, che può essere rettilineo o curvilineo. Per due piani il prezzo sale tra gli 8.000 e i 12.000 euro, sempre a seconda dei dettagli della scala. Per tre piani, invece, il prezzo raggiunge una cifra compresa tra gli 8.000 e i 15.000 euro.

Montascale, prezzi: le differenze a seconda dei dettagli

Il sito confrontamontascale.it consente di trovare il modello giusto per ogni esigenza e ha anche svelato quali sono indicativamente i vari prezzi dei montascale. Le scale sono tutte diverse da loro, con varie misure e varie caratteristiche. Il montascale deve essere installato alla perfezione, per cui ci sono tre soluzioni: un montascale per scale dritte, uno per scale con una curva e uno per le scale con più curve. Il prezzo può variare. I montascale per le scale dritte sono più economici, perché devono essere installati in una sola rampa. Per questo il prezzo varia da 2.750 a 3.500 euro. I montascale montati su scale con una curva raggiungono un prezzo intorno ai 6.000 euro, mentre quelli su scale con più curve avranno un prezzo più alto che andrà a variare a seconda del tipo di scala, del numero di rampe e di curve. Considerando un montascale usato oppure optando per il noleggio, è possibile abbassare notevolmente il prezzo. L’acquisto di un montascale di seconda mano per scale dritte potrebbe portare ad una spesa intorno ai 750 euro, che sale a 1.500 se si tratta di scale con una o più curve. Altri elementi che determinano il costo di un montascale sono le opzioni aggiuntive, che riguardano la poltroncina, il poggiapiedi e la velocità. In generale il costo di un montascale varia in base alle esigenze dell’acquirente e alle caratteristiche strutturali della scala. Si tratta di un prodotto molto personalizzato, per cui è inevitabile che il prezzo possa variare anche in modo importante.