All’interno di questo articolo parleremo della manicure satin effetto raso, che ha davvero conquistato proprio tutte.

Moda unghie estate 2023: la manicure satin effetto raso conquista tutte

Le unghie satinate sono il trend di questa stagione estiva 2023. Questa tendenza unghie si ispira al raso e alla sua lucentezza e morbidezza, tanto che si appresta a essere la tendenza unghie anche per la prossima stagione autunnale. Oltre alle unghie effetto nude, che vanno anch’esse per la maggiore e sono molto amate dalle donne per la loro semplicità ed eleganza, le satin nails sono le assolute protagoniste di questa stagione estiva. Betina Goldstein, una delle nail art più seguite al mondo, il suo profilo ufficiale di Instagram è seguito da ben oltre 403mila persone, è diventata promotrice delle satin nails. Betina lo crea mettendo sulle unghie della polvere perlata dopo aver applicato lo smalto, in questo modo si ottiene un effetto luminoso ma non brillantinato. La manicure satin effetto raso ha conquistato subito anche il popolare social di TikTok, dove vengono digitate in continuazione le parole chiave “unghie in tessuto satin”, “unghie satinate” e “smalto per unghie satinato”. Tantissimi i tutorial che mostrano come ricreare questo effetto satinato, sia utilizzando uno smalto classico, sia uno semipermanente. Quelli che piacciono di più al momento sono le satin nails realizzate con colori neutri o metallici, oppure con le tonalità pastello. In questo modo si riesce a regalare alle nostre unghie un senso di freschezza. Anche l’effetto che si ottiene utilizzando uno smalto trasparente sta piacendo molto, l’effetto risulta essere davvero molto elegante, perfetto per ogni occasione, anche, per esempio, per partecipare a un matrimonio o una serata elegante.

Insomma la manicure satin effetto raso sta davvero spopolando e sembra piacere ogni giorno di più.

Consigli sull’utilizzo dello smalto satinato

Lo smalto satinato è quindi tornato di moda ed è consigliabile applicarlo sono su unghie perfettamente levigate e non scheggiate e che tendono a sfaldarsi. La palette di colori dello smalto satinato è molto ampia ma, per questa stagione estiva, è meglio puntare, come detto precedentemente, sui colori chiari e sulle tonalità pastello. Prima di applicare lo smalto satinato è bene ricordarsi di applicare una base smalto sull’unghia, in modo da proteggerla e per assicurare omogeneità e una lunga tenuta dello smalto satinato.

Tornando a parlare di una delle nair art più famose al mondo, ovvero Betina Goldstein, vediamo insieme i alcuni suoi consigli per avere delle mani e delle unghie impeccabili. Avere delle belle unghie è un qualcosa a cui noi donne teniamo tanto, molte di noi ricorrono spesso alla ricostruzione delle unghie ma molto spesso è proprio ciò che causa gli sfaldamenti e la rottura dell’unghia. Bettina consiglia di lasciare le unghie al naturale e di applicare regolarmente uno scrub per unghie e di utilizzare un solvente a base oleosa: l’acetone rischia infatti di seccare troppo, poiché aggredisce il letto ungueale. Bettina consiglia anche di mischiare un pò di olio alla crema per le mani per renderla ancora più idratante e far sì che le nostre mani siano sempre morbide.