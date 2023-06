L’estate è ormai alle porte e la cantante Elodie ha sfoggiato un costume nude che è già diventato di tendenza. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, a chi sta bene il costume nude.

Moda estate 2023, Elodie lancia il trend del costume nude

Manca davvero pochissimo alla tanto amata stagione estiva. La cantante e attrice romana Elodie ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram alcune foto che la ritraggono con un meraviglioso costume color nude. Il post è stato letteralmente sommerso da like e commenti, Elodie ha in pratica lanciato il trend per la moda estate 2023 dei costumi nude. Con nude si intendono tutte quelle tinte che vanno dal cipria al beige. La giovane cantante ha preferito quindi non puntare sui colori più accesi come quelli flou, ma su una tonalità in tinta con la propria carnagione e il risultato è davvero pazzesco. Nelle foto, che potete andare a vedere sul profilo ufficiale di Instagram di Elodie, si vede solo un pezzo della parte sopra del costume, infatti i capelli sciolti e lunghi coprono gran parte del costume. Quello che si vede però è sufficiente per far diventare il costume nude il costume must have per questa estate 2023.

Elodie che insieme a Marco Mengoni sta scalando le classifiche con la canzone “Pazza Musica” è davvero regina di stile. I suoi outfit sono sempre impeccabili, la sua eleganza pure. Al concerto di Gigi D’Alessio aveva per esempio incantato tutti i presenti indossando un abito a rete di cristalli che lasciava intravedere l’intimo. Per l’attrice e cantante trentatreenne questo è un periodo davvero molto impegnativo, tra esibizioni live e la preparazione del prossimo tour, che si svolgerà in autunno ma giustamente riesce anche a concedersi qualche ora di relax, come hanno dimostrato le foto pubblicate sul terrazzo con il costume nude.

Moda estate 2023: a chi sta bene il costume nude indossato da Elodie?

Come detto precedentemente, la cantante e attrice Elodie ha lanciato il trend del costume nude per questa estate 2023. Ma, a chi sta bene il nude? Innanzitutto, che il costume sia un due pezzi, un trikini o un costume intero, quello che conta è che la nuance scelta vada a mimetizzarsi con la propria carnagione, e che sia in grado di esaltarla una volta abbronzati. Il colore nude sta bene praticamente quasi a tutte, l’importante, come detto poco fa, è scegliere la tonalità giusta in base alla propria carnagione. Va bene quindi sia se si ha la pelle chiara, sia se si ha la pelle più scura. Per quanto riguarda invece il colore dei capelli abbinato al nude, per chi ha i capelli biondi è sempre meglio non puntare sulle tonalità neutre, come appunto il beige e il nude, mentre per chi ha i capelli castani il nude è un colore perfetto, come potete notare guardando le foto postate da Elodie. Detto ciò il consiglio è quindi di puntare su questo costume se si hanno i capelli castani, facendo attenzione al colore della propria carnagione per poter scegliere la nuance perfetta!