Noto per essere uno degli esponenti più noti del genere neomelodico, Gigi D’Alessio si è costruito una fanbase a livello internazionale che lo ha visto spesso in giro per il mondo.

Chi è Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, soprannominato così Luigi D’Alessio (Napoli, 24 febbraio 1967), è un cantautore e produttore discografico italiano.

Cresce in un quartiere della periferia di Napoli e si avvicina al mondo della musica ancora bambino. Si appassiona presto alla fisarmonica, un regalo del padre che lo avvia a questo mondo. Successivamente si dedica da autodidatta allo studio del pianoforte e capisce che questa è la sua strada.

All’età di dodici anni capisce di voler conoscere le basi teoriche e si iscrive così al conservatorio dove si forma fino ai 21 anni quando consegue un diploma in pianoforte. Il percorso gli consente inoltre di dirigere l’Orchestra a soli due anni dal termine degli studi.

L’inizio della carriera musicale

Intraprende una carriera musicale che lo porta a collaborare con numerosi esponenti della canzone napoletana tra cui Angela Luce o Pino Mauro.

Nel 1992 pubblica il suo primo album “Lasciatemi cantare” seguito a ruota negli anni successivi da “Scivolando verso l’alto” e “Passo dopo passo”. Arriva nel 1998 ad aver pubblicato sei dischi di grande successo che lo rendono un esponente noto in Italia.

Nel 1999 viene scelto per esibirsi al Galà del Nation Italian American Foundation davanti a Bill Clinton e l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo com “Non dirgli mai” che diventa in poco tempo disco d’oro. Si ripresenta all’Ariston l’anno successivo con “Tu che ne sai” portando a casa il primo posto tra i dischi più venduti.

Il successo è ormai consolidato e nei primi anni 2000 organizza anche un tour mondiale che lo vede negli Stati Uniti, Canada, Australia e ovviamente in Europa. Con il ritorno in patria continuano i numerosi progetti e così registra nuovi pezzi, a volte in collaborazioni con nomi importanti del mondo musicale.

Il successo consolidato e il grande amore

Il cantante è ormai una vera e propria celebrità e non mancano libri e programmi televisivi che raccontano la sua vita. Le sue esibizioni continuano a coinvolgere uno scenario internazionale, ma è sempre pronto a partecipare ai concorsi nazionali tra cui la 62esima edizione del Festival di Sanremo, dove gareggia con Loredana Bertè.

Oltre al successo avuto con la musica e la televisione, nota a tutti la sua storia d’amore con la cantante Anna Tatangelo. Tra i due nasce un’amore che dura dal 2006 al 2018 e che li vede spesso insieme sul palco ad esibirsi insieme. Dopo la loro separazione Gigi si è fidanzato con la giovane Denise Esposito.