Must have nell'abbigliamento da mare, il pareo è protagonista tra le tendenze moda estate 2023. Ecco tutti i modelli da acquistare.

Bentornato pareo! Capo emblematico dell’estate: comodo, pratico e soprattutto glamour. Evergreen nell’abbigliamento da mare, torna protagonista tra le tendenze moda estate 2023.

Moda estate 2023, il pareo è di tendenza

Il pareo è uno dei capi più richiesti nella stagione estiva. Amatissimo anche grazie ad una delle sue caratteristiche chiave: la versatilità. E’ possibile infatti trovarlo in tantissime stampe: etnica, a righe, animalier, floreale o tinta unita. Non solo. Si può indossare in numerose varianti e possiamo scegliere tra parei lunghi, midi o crochet. Scopriamo insieme tutti i modelli di tendenza da acquistare per essere alla moda anche in spiaggia.

Moda estate 2023, il pareo è di tendenza: tutti i modelli da acquistare

Gonna pareo

Tra le tendenze moda più in voga per l’estate 2023 c’è senza dubbio la gonna pareo. Un mix perfetto tra gonna e pareo, da poter sfoggiare sia al mare che in città. Tra le numerose varianti, la più amata è sicuramente quella lunga con fantasia. Può essere abbinata ad un bikini, un crop top o una camicetta bianca. Per completare il look indossate dei sandali bassi e dei maxi occhiali da sole.

Pareo foulard

Vi hanno invitato all’ultimo minuto al mare e non avete un pareo? Non temete! Potete utilizzare anche un foulard largo, possibilmente dalla forma rettangolare. Un modo semplice, veloce ed efficace per ricreare un pareo è quello di annodarlo su un lato, in modo da lasciare una gamba scoperta.

Pareo crochet

Altra grande tendenza in questa stagione è il crochet. Borse, magliette, pantaloni, costumi ed anche copricostume. Imperdibile quindi il pareo crochet, da acquistare in nuance vibranti o tonalità pastello.

Pareo corto

Passiamo poi ad uno dei pareo più classici e tradizionale, ovvero quello corto. Un modello con lunghezza sopra al ginocchio, apertura a portafoglio e nodo in vita.

Pareo trasparente

Per chi vuole un look audace e sensuale anche in spiaggia, il pareo trasparente è perfetto. Abbinate poi un costume dal colore accesso per creare un meraviglioso contrasto.

Moda Estate 2023, il pareo è di tendenza: un tripudio di colori e fantasie

Pareo floreale

La fantasia floreale non passa mai di moda. Stagione dopo stagione, continua ad essere protagonista nel guardaroba di tutte le donne. Per l’estate 2023 viene infatti proposta anche sul pareo.

Pareo animalier

Stampa animalier anche in spiaggia! Leopardata, zebrata, pitonata, date libero sfogo alla vostra fantasia. Con il pareo animalier di sicuro non passerete inosservate!