Sono la tendenza dell’estate 2023 e non vedono l’ora di essere sfoggiati in tutte le salse e colorazioni. Versatili e ultra femminili, gli abiti cut out conquistano la bella stagione e puntano a una moda capace di toccare tutte le corde dello stile. Scopriamo i modelli di maggiore tendenza e vediamo insieme come abbinarli al meglio.

Abiti cut out: la vera tendenza dell’estate 2023

Con l’arrivo della bella stagione la voglia di cambiare stile è sempre dietro l’angolo. Il sole, gli alberi in fiore, la salsedine e le serate estive sono tutto quello che contribuisce al benessere di ogni persona. Anche la moda, in un quadro di per sé già completo, gioca la sua parte, sempre e comunque importante.

La moda cut out l’abbiamo già vista ed è passata sulle varie passerelle delle Fashion Week lasciano un segno indelebile. L’estate 2023 la riabbraccia e lo fa soprattutto attraverso gli abiti: mini, midi, longuette o lunghi, i dettagli cut out sono essenziali.

I social media regalano ispirazioni di ogni tipo, moda compresa. Abbiamo visto Valentina Ferragni sfoggiare un abito viola cut out durante la sua ultima vacanza e il risultato è super fashion: modello rettangolare, rosa cucita sul petto e cut out proprio sotto il seno. Un mix tra eleganza e sensualità a cui difficilmente si riesce a rinunciare.

Ma i modelli di abiti cut out perfetti per l’estate sono tantissimi e ognuno di essi è in grado di regalare qualcosa alla silhouette. Ci sono abiti più corti, perfetti per le serate in discoteca o per una festa insieme agli amici, ma ci sono modelli cut out perfetti per una cerimonia importante. Un grosso sì, dunque, va agli abiti cut out lunghi e svolazzanti: avete un matrimonio in estate? La soluzione la conoscete già!

L’abito lungo regala immediatamente eleganza e raffinatezza, ma il dettaglio cut out è in grado di conferire al tutto un aspetto sì formale, ma allo stesso tempo femminile e sensuale, mai volgare.

Interessanti anche i modelli di abiti con dettagli cut out sulla schiena: che cosa c’è di più sexy di una schiena lasciata in parte scoperta? Insomma, il gioco del cut out è aperto e non vi resta che cercare il modello che più si addice all’occasione che dovrete vivere, o semplicemente scegliere l’abito che più si addice al vostro stile, non importa che cosa dobbiate fare.

L’estate 2023 si riempie di tendenze e il cut out è primo in classifica.

Come abbinare gli abiti cut out nell’estate 2023

Non ci sono delle regole particolari da seguire e il discorso è sempre il medesimo: scegliete ciò che vi fa sentire a vostro agio. Sicuramente l’abito cut out dell’estate 2023 è un abito versatile e ricco di personalità. In base al tipo di occasione punterete più su un mood elegante o più su un mood casual. Décolleté, sandali con tacco, sandali bassi, ma anche texani o sneakers per spezzare un po’. Sì a giacche in jeans, blazer o, nel caso di una cerimonia, una stola raffinata che copra le spalle.

Divertitevi a trovare il vostro stile e fate dell’abito cut out la tendenza principale del vostro stile per l’estate 2023.