Anche Ilary Blasi si è lasciata travolgere dalle nuove tendenze autunnali 2022. Tra i vari must have per la nuova stagione, infatti, lo stile “college” in chiave fashion-rock è forse uno dei più gettonati del momento.

Le riviste di moda, i social e i fashion brands, infatti, propongono outfit sbarazzini che ricalcano la divisa scolastica ma in chiave decisamente più fashion: Ilary Blasi ha ceduto alla tendenza a 360 gradi! La conduttrice televisiva, infatti, si è mostrata sui social indossando il pezzo forte della tendenza: un paio di mocassini di Prada, gettonatissimi in questo periodo.

Il modello e il prezzo dei mocassini indossati da Ilary Blasi

Il mocassino scelto da Ilary Blasi è diventato tendenza nel giro di pochissimo tempo, facendo innamorare donne di tutte le età per la loro eleganza e la loro versatilità. Si tratta del modello Chocolate di Prada in pelle spazzolata; lo stile della scarpa è semplice e dal gusto un po’ retrò, ma il dettaglio di lusso è la targhetta triangolare smaltata che ospita il logo del brand.

Ilary Blasi ha optato per la versione black del mocassino, ma Prada propone anche la colorazione bianca, originale e di impatto, ma probabilmente meno versatile. Il nero, come si sa, vince sempre su tutto.

Stando a quanto dichiara il sito web del brand, il paio di mocassini indossati dalla conduttrice romana ha un prezzo di € 850.

Come indossare il mocassino Chocolate di Prada

Ilary Blasi ha scelto un look in perfetto stile college: minigonna a pieghe total blue, t-shirt bianca sblusata e, per completare il look e renderlo perfetto, un bellissimo paio di mocassini neri Prada abbinati a un paio di calzini in spugna bianchi per creare un effetto cromatico in contrasto: perfetta!

Un outfit di questo tipo può essere trasposto anche in versione invernale, aggiustando un po’ alcuni elementi e rendendolo perfetto allo stesso modo.

Abbinata alla minigonna a pieghe – rigorosamente a vita bassa – si potrebbero scegliere collant velati neri, calzini bianchi in contrasto e mocassini Chocolate Prada: e sopra? T-shirt bianca sblusata, maglioncino (tinta unita o, ancora meglio, a righe), cappotto lungo o trench, altra tendenza del momento.

Il bello dei mocassini di Ilary Blasi è che sono abbinabili in più versioni e con più capi di abbigliamento; pensateli con un bel paio di jeans o un paio di pantaloni larghi e morbidi, l’effetto finale sarà sempre e comunque favoloso.

Il bello della moda è potere giocare a divertirsi, a cambiare stile ogni volta che si vuole e come si vuole; anche Ilary Blasi, infatti, è solita proporre stili diversi per occasioni diverse. Le piace sperimentare, provare nuovi abbinamenti che la facciano sentire a proprio agio ed è così che la moda funziona: fare sentire le donne stupende sempre, a prescindere da tutto.

Ilary Blasi ha colpito ancora nel segno: fresca, giovanile, sbarazzina e anche un po’ rock, ha sposato la tendenza e ha stupito i suoi follower con uno dei mocassini più in voga dell’ultimo periodo.

Chissà quali altri outfit proporrà: non ci resta che aspettare!