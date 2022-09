Mentre la separazione da Francesco Totti continua a infiammare le pagine di gossip, Ilary Blasi si gode la sua nuova vita da single concedendosi anche… un ritocchino alle labbra!

Mentre gli appassionati di gossip continuano a chiedersi se nella vita di Ilary Blasi ci sia già un altro uomo, la conduttrice sta facendo di tutto per lasciarsi alle spalle i 20 anni di amore con l’ex capitano della Roma e una separazione che si sta dimostrando davvero dolorosa e difficile, con i legali gli investigatori che minacciano di agire per vie legali contro Francesco Totti.

Ilary Blasi si concede un ritocco alle labbra

Dopo aver passato l’estate in giro per il mondo, Ilary Blasi è così tornata a condividere sui social la sua quotidianità. Proprio in una delle storie pubblicate dalla conduttrice, è comparsa anche una visita al centro estetico per un ritocco alle labbra. Nonostante Blasi venga considerata una delle donne più belle d’Italia, non rinuncia quindi a qualche seduta per sentirsi ancora meglio!

