Non solo il guardaroba, con la primavera arriva anche il momento di fare un po’ di decluttering nella scarpiera per buttare o dare via i modelli rovinati o che non ci piacciono più e anche per fare spazio ai modelli più adatti per la stagione, tra questi ovviamente ci sono anche i mocassini.

Scopriamo allora quali sono quelli più di tendenza per il 2022.

I mocassini di tendenza per la primavera 2022

Con suola platform, con dettaglio gioiello o con logo in vista. Indossati con fantasmino, con collant o con calzino alla caviglia. Sotto a jeans, pantaloni ma anche a gonne e vestiti. I mocassini o li si amano o li si odiano, ma una volta provati è davvero difficile tornare indietro.

I modelli da sfoggiare e gli stili a cui abbinarli poi, sono davvero tantissimi! Eccone alcuni, tra i brand più famosi, da non lasciarsi assolutamente scappare o da cui prendere spunto per un outfit davvero di tendenza.

Prada

Impossibile non partire da questo brand, dopo tutto si dice “Prada…or nada”! Tra i mocassini più amati (ed imitati) in commercio ci sono infatti quelli di Prada, con pelle lucida total black, suola platform e il celebre logo a triangolo in bella vista sulla tomaia.

Perfetti per dare quel tocco di stile in più ad un look casual. Un consiglio? Provateli con un paio di jeans cropped a vita alta che lascino scoperte le caviglie.

Cos

I mocassini proposti da Cos invece si possono descrivere come un modello essenziale. Con suola piatta e punta quadrata in stile anni ’90, come vogliono le tendenze in fatto di scarpe per la stagione, sono in pelle goffrata sui toni del cioccolato.

Anche questo tipo di mocassini si può accostare ad uno stile casual ma è davvero perfetto per completare un look più classy con un dettaglio moderno.

Gucci

Il mocassino di Gucci è invece in stile mules, da indossare verso la primavera inoltrata, perché appunto ha la parte del tallone totalmente scoperta e libera. La suola è piatta e la tomaia, con base color panna, è decorata con il logo del brand in contrasto e la fibbia caratteristica.

Non proprio un modello adatto a chi non ama i capi con il logo troppo in vista, ma comunque molto chic.

Fratelli Rossetti

I mocassini dei Fratelli Rossetti sono un modello super classico con suola piatta effetto legno. Il cuoio è in due colori, bianco sulla tomaia e nero sul resto della calzatura. Sempre sulla tomaia inoltre, ci sono due piccole fibbie come dettaglio.

Mango e H&M, i brand low cost

Se invece non volete spendere molto potete trovare dei mocassini molto carini anche da brand low cost come Mango ed H&M entrambi i modelli che vi proponiamo qui inoltre, riportano dei dettagli molto di tendenza. Mango, per esempio, li propone molto semplici, chiari e con punta super quadrata.

H&M invece si ispira al modello più costoso lanciato da Prada, proponendo un mocassino total black con suola platform tanto semplice quanto estremamente audace.