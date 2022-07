Tragedia a Milazzo, in provincia di Messina, dove un giovane 32enne ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto contro un’auto. Il ragazzo era conosciuto in tutta la città.

Milazzo, incidente tra auto e moto: morto 32enne

Era a bordo della sua Ducati Monster il 32enne che è morto in un incidente stradale a Milazzo. L’impatto è avvenuto sulla Riviera di Ponente contro una macchina guidata da una donna. La dinamica non è chiara e infatti stanno indagando i carabinieri e i vigili urbani per capire di chi sia la responsabilità. come si apprende dal Giornale di Sicilia, entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Sul posto erano presenti alcuni testimoni oculari che saranno interrogati dagli inquirenti.

Il traffico è bloccato.

I soccorsi

Oltre alle forze dell’ordine, sul luogo della tragedia si sono recati anche i sanitari del 118 con un’autoambulanza. Nonostante abbiano provato a rianimarlo, il giovane 32enne era già morto, quasi sicuramente sul colpo. L’unica cosa che hanno potuto fare i sanitari è stato constatare il decesso del ragazzo. Il 32enne era molto noto e popolare tra i giovani di Milazzo in quanto di professione faceva il barman.