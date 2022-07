Il corpo di Giuseppe Lombardi è stato trovato senza vita questa mattina. Disposta un'autopsia per capire come sia morto il 72enne.

Giuseppe Lombardi, l’uomo di cui si erano perse le tracce dopo il suo ricovero al’ospedale San Raffaele di Milano, è stato trovato morto. Il suo cadavere è stato scoperto oggi, 26 luglio 2022, nella zona della Martesana, in provincia di Milano.

Milano, Giuseppe Lombardi scompare dall’ospedale e viene trovato morto

Lombardi aveva 72 anni ed era stato appena dimesso dal noto noscomio milanese. Non si sa per quale motivo l’uomo non abbia mai trovato la via di casa. Giuseppe Lombardi ha vagato, secondo le indagini, senza meta per i comuni in provincia di Milano. L’ultimo avvistamento del 72enne vivo è stato a Peschiera Borromeo, poi si sono nuovamente perse le sue tracce.

Ad indagare vi sono i carabinieri della compagnia di Pioltello.

Il ritrovamento della salma

Si legge su Fanpage che il suo corpo è stato identificato dai parenti sopraggiunti sulla strada provinciale tra Settala e Rodano, in via Civasco, che hanno riconosciuto i vestiti. Il cadavere è stato trovato questa mattina, 26 luglio, in un canale d’irrigazione dai carabiniei che stanno indagando sul caso. La Procura ha già disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso, anche si pensa che si tratti di un malore.