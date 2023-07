Tendenza unghie 2023: impazzano anche qui in Italia le splendide uruuru nails! Se siete curiose di saperne di più su questa bellissima manicure dall’effetto cangiante e di origine orientale, allora questo è senza ombra di dubbio l’articolo che fa per voi. Vediamo quindi insieme come si realizza e quali sono i colori principali, per questo nail art tanto in voga.

La tendenza unghie 2023 più bella, le uruuru nails giapponesi

Questo nail style è davvero tra i più amati, ricercati ed imitati del momento: complice la bella stagione, la nostra voglia di sperimentare nuovi stili anche per la nostra manicure, si fa sempre più forte. Le uruuru nails sono state ideate dalla nota ed apprezzata nail artist nipponica Yuca, che sul suo profilo Instagram ha condiviso moltissime foto, reels e splendidi tutorials su come eseguire una perfetta manicure per le uruuru nails.

Ma quali sono i colori più in voga della stagione per una splendida nail art? Vediamolo insieme.

Uruuru nails: aurora effect e bolle di sapone

Le Uruuru nails hanno caratteristiche ben precise, che le rendono uniche ed inimitabili: infatti, prima di tutto, vengono ricostruite con un gel trasparente ma lucido, per fornire un effetto gloss, come quello delle bolle di sapone. Sono anche rinominate come “Aurora nails”: infatti, sono spesso proposte in sfumature cangianti, che richiamano l’alba. Dal rosa pallido al bianco perla, dall’azzurro ceruleo all’argento: i colori sono poco saturi, trasparenti, e lasciano intravedere le unghie sotto il gel.

Uno stile, questo, davvero raffinato e sofisticato, perfetto per il lavoro come per una serata elegante: l’importante è effettuare la uruuru nail art su unghie non troppo lunghe, meglio se naturali, e dalla forma stondata o al massimo leggermente squadrata.

In questa stagione estiva 2023, in effetti, le unghie più di tendenza sono semplici e delicate: è considerata molto attuale una manicure “a secco”, realizzata su unghia naturale, lasciata nuda o con un leggerissimo velo di smalto o gel, proprio come ci suggerisce Yuca, ispiratrice delle luminose unghie uruuru.

Altri colori per uno stesso effetto

Anche se, principalmente, le uruuru nails sono trasparenti e delicate, molte altre nail artist hanno tratto ispirazione dalle opere di Yuca, per dar vita a nail art più estrose e particolari, ma sempre rientranti nella categoria delle “unghie aurora”. Ad esempio, una giovane onicotecnica francese ha creato le black uruuru nails: cangianti e dai riflessi violacei, le unghie si vestono di bagliori neri e di riflessi super glossy. Bellissima anche la versione in blu cobalto e viola, della stessa artista.

Consigli su come realizzare le uruuru nails

La dritta numero uno, per ottenere uno splendido effetto con questa nail art, è di certo quella di optare per un top coat lucidissimo: ne esistono in commercio alcuni dall’effetto perlato, in grado di donare alle unghie l’aspetto della madreperla. Ecco che una nail art si trasforma in qualcosa di prezioso, da sfoggiare come un gioiello di mare, durante tutta l’estate.

E per un effetto più strong? si potranno applicare dei sottili foile madreperla, ma anche dorati o argentei: effetto sparkling per le sere d’estate? Assicurato!