Se c’è una cosa che ci ricorderemo dell’estate 2022 saranno loro: i micro bikini in tutti i colori e modelli possibili.

Esiste solo una regola cui attenersi: devono essere mini, ma davvero mini mini! Sì, perché i costumi più in tendenza dell’estate 2022 sono quelli portati dalle grandi celebrità – italiane e non – che lasciano spazio all’immaginazione ed esaltano in tutto e per tutto le sinuosità dei bellissimi corpi femminili.

Essere ancora più sexy è possibile, grazie ai micro bikini in tendenza.

I micro bikini dell’estate 2022: tutti i modelli sono concessi

Se il vostro obiettivo estivo è essere sensuali e dare nell’occhio, allora il micro bikini può fare sicuramente per voi. Non passerete inosservate, vi sentirete super sexy e avrete anche la possibilità di scegliere tra tantissimi modelli disponibili e tutti in super tendenza.

Infatti, la bellezza di questo nuovo trend estivo sta anche nella totale libertà di scelta del modello di micro bikini; non ci sono limitazioni, ma si è completamente libere di scegliere la tipologia che più si adatta al nostro corpo.

In tendenza, però, c’è sempre lui: il due pezzi micro con i lunghi laccetti nella parte sotto. In questo modo, lo slip (sempre molto micro, o addirittura brasiliana se non perizoma), creerà un effetto ancora più sinuoso e sexy dei fianchi e del lato B, nettamente in mostra.

Non importa il colore, basta che sia micro. Nero, arancione, fucsia, verde o in fantasia, resta fondamentale puntare sulla sgambatura e la linea a V che tende a slanciare l’intera figura.

Se poi, volete comunque essere in tendenza anche per quello che riguarda i colori, scegliete cromie accese (anche neon va benissimo), colori pastello più tenui o trame floreali e dal profumo di mare.

Andranno alla grande micro bikini all’uncinetto (in grande tendenza per l’estate 2022), ma qualsiasi materiale sarà ben accetto, purché lasci scoperte e metta in risalto le curve.

Le celebrità dicono “sì” al micro bikini

Il caldo ha cominciato a farsi sentire e non c’è momento migliore per sfoggiare la nuova tendenza dell’estate 2022: il micro bikini.

Ci hanno pensato bene diverse celebrità che, già da tempo, hanno iniziato a indossare questo capo fatiscente, divenuto in poco tempo uno dei best trend estivi.

La stessa Chiara Ferragni – sempre in linea in fatto di tendenze – è una delle prime a scegliere questo modello, per una sgambatura bella alta che enfatizza le linee dei fianchi e del corpo in generale.

Come lei, anche la top model Gigi Hadid, ha deciso di abbracciare in toto questa super tendenza, ma non solo. Infatti, la modella ha presentato la sua nuova linea di costumi #GIGIxFRANKIES in collaborazione con Frankies Bikinis, dove tutto ruota intorno alla sensualità.

Aprire i social (soprattutto Instagram e Tiktok) equivale a tuffarsi nelle meravigliose spiagge marittime italiane ed estere; ce lo confermano celebrità come Belen Rodriguez, Valentina Ferragni, Elena Santarelli, Giorgia Venturini, Cecilia Capriotti, Melissa Satta, Taylor Mega e anche l’unica e indiscussa Kim Kardashian.

La Kardashian, infatti, è già da tempo che posta sui social scatti marini in cui indossa il micro bikini per eccellenza: sensuale è dire poco!

Insomma, la moda estiva 2022 punta tutta sulla sensualità e sul colore; c’è bisogno di risvegliare la passione e la voglia di libertà, da troppo tempo rinchiusa tra le quattro mura di casa.

Date libero sfogo alla vostra parte più sexy e sentitevi bellissime in qualsiasi bikini deciderete di indossare!