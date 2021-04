È uno dei protagonisti del comedy show “LOL: chi ride è fuori” su Amazon Prime: ecco chi è Luca Ravenna.

Luca Ravenna: chi è

Luca Ravenna è un comico e un autore televisivo, protagonista di LOL: chi ride è perduto al fianco di altri comici, tra cui Katia Follesa e Lillo Petrolo.

Il comico è nato a Milano il 27 settembre 1987, ma giovanissimo si trasferisce a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia.

Inizialmente collabora con il gruppo comico The Pills su Youtube e diventa co-autore per il loro primo lungometraggio.

Nel 2014, c’è un completo cambio di rotta: Ravenna inizia a dedicarsi a spettacoli comici in cui lui è l’unico protagonista, in piedi di fronte al pubblico. L’anno successivo è autore e protagonista di una webserie, dal titolo “Non c’è problema”.

Il sogno di un tour si avvera tre anni più tardi con la realizzazione del primo spettacolo comico “In the ghetto”, con il quale si è esibito in Italia e in Europa.

In contemporanea all’attività di comico, prosegue anche quella di autore televisivo, ad esempio per Quelli che il calcio.

Il 2020 e il 2021 lo vedono molto impegnato lavorativamente. Ravenna infatti fa uscire online il suo primo spettacolo “Luca Ravenna Live”. Nello stesso anno si esibisce dal vivo nello spettacolo comico “Rodrigo Live”. E ancora, conduce insieme a Edoardo Ferrario il podcast “Cachemire-Un podcast morbidissimo”.

Insieme alla sua partecipazione nel 2021 a “LOL: chi ride è fuori”, pubblica su Comedy Club lo spettacolo improvvisato “Luca Ravenna: Improv Special vol. 1”.

Vita privata e curiosità

Non si conosce molto della vita privata di Luca Ravenna, non si sa infatti se sia sentimentalmente impegnato oppure single.

Il comico milanese è molto attivo su Instagram, su cui vanta più di 60 mila followers. Tra le varie fotografie che lo immortalano in ambito lavorativo, si scorge la passione per il tennis. Ha dichiarato di essere appassionato di cinema e di ispirarsi allo stile anglosassone.