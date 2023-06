Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, aspetta il suo secondo figlio dal marito Tiziano Panucci. La donna ha annunciato la seconda gravidanza con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Melory Blasi è incinta: chi è il marito Tiziano Panucci, che lavoro fa?

Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, è incinta del secondo figlio dal marito Tiziano Panucci. Un momento di grande gioia da condividere con la famiglia, gli amici e i follower. La donna ha annunciato la sua seconda gravidanza con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha conquistato tutti. Melory, ortottista e già mamma della piccola Jolie, nata nel 2021, è pronta ad allargare la famiglia e accogliere un nuovo bebè, secondo frutto dell’amore con il marito Tiziano Panucci. L’uomo, e la figlia Jolie, compaiono nel video del grande annuncio condiviso dalla donna sui social network. Nel filmato si vede la piccola, con l’aiuto del papà, che disegna un cuore di carta che poi appoggia alla pancia della mamma, per segnalare il nuovo arrivo. Un annuncio molto dolce, che ha colpito tutti. Ma chi è Tiziano Panucci? In realtà le informazioni sul marito della sorella di Ilary Blasi sono davvero poche. Lo abbiamo visto in diversi scatti e video condivisi dalla moglie, ma in realtà è un uomo molto riservato. Non ama stare al centro dei riflettori e la sua vita si svolge lontano dal gossip e dal mondo dello spettacolo, nonostante la popolarità dei suoi cognati. Un dettaglio che è emerso sul suo conto è che è un romanista sfegatato, cosa che sicuramente lo avrà fatto andare molto d’accordo con il cognato Francesco Totti. Tiziano Panucci lavora per le Poste Italiane.

Melory Blasi è incinta: l’amore con il marito Tiziano Panucci

Melory Blasi e Tiziano Panucci si sono sposati dal 2017 e sono sempre molto innamorati e felici insieme. I due stavano insieme da diversi anni, prima di convolare a nozze. L’amore che li lega è sempre stato molto forte, tanto che nel novembre 2020 è nata la loro prima figlia, la piccola Jolie. Secondo quanto trapelato, la coppia sembra essere molto affiatata e i due si aiutano spesso a vicenda. La stessa Melory Blasi ha dichiarato di ritenersi molto fortunata perché il marito è sempre molto presente come padre, nella gestione e nell’organizzazione della casa e della piccola Jolie. Melory è la minore delle sorelle Blasi, l’unica a non essere coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia. Lavora come ortottista ed è una mamma. Nell’ultimo anno il pubblico l’ha conosciuta perché si è spesso esposta per difendere sua sorella. Si era anche scagliata contro Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, che aveva attaccato Ilary Blasi in diverse occasioni per difendere l’amico. Melory, così come la sorella maggiore Silvia, non ha mai espresso giudizi o opinioni su Francesco Totti o sulla separazione in generale. In questi giorni ha annunciato la seconda gravidanza, che rende ancora più felice la sua famiglia, dalle sorelle, al marito Tiziano, fino alla piccola Jolie, che diventerà una sorella maggiore.