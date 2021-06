Versatilità e freschezza sono le parole d’ordine dei maxi dress estivi che ogni brand sta inserendo nel proprio catalogo per l’estate 2021: i modelli più belli e di tendenza da acquistare assolutamente.

Maxi dress estivi

Il caldo dell’estate 2021 si combatte anche con l’abbigliamento.

Prediligere shorts, gonne corte e canotte spesso non è la soluzione adatta. I maxi dress sono la soluzione più comoda e fresca per l’estate: abiti larghi in tessuti freschi e comodi, che permettono di tenersi fresche tutto il giorno. Inoltre si possono indossare sia in ufficio sia in vacanza o comunque nel tempo libero perché sono molto versatili. A stampa o in tinta unita, a bretelle o con le maniche a sbuffo: di maxi dress ce ne sono per tutti i gusti e di tutte le marche.

Maxi dress estivi: i modelli a stampa

Zimmermann propone il suo maxi dress a stampa floreale ricreando un modello che ha il gusto del retrò dato dalla gonna a balze. Si può abbinare con dei comodi sandali o con delle scarpe alte per un effetto top.

Il brand Maje propone anch’esso un maxi dress a stampa floreale ma con le maniche corte, smock in vita e la particolarità della gonna asimmetrica per un effetto più voluminoso.

L’autre chose inserisce nel proprio catalogo un maxi dresso con maniche larghe e stampa a fiori molto delicata. Il tessuto è il cotone ed è perfetto da indossare nelle giornate più afose.

&OtherStories ha disegnato invece un modello di maxi dress estivo dal look quasi angelico. Molto delicato il colore azzurro, che dà tanta freschezza, arricchito da piccolissimi pois bianchi. Le maniche a sbuffo e la chiusura a portafoglio rendono quest’abito delicato e inimitabile.

Tommy Hilfiger propone un maxi dress estivo con la sua classica stampa a righe. Fascia in vita, bretelle larghe e gonna a sbuffo arricchiscono questo iconico modello di abito estivo. Inoltre, per gli amanti della sostenibilità, il maxi dress di Tommy Hilfiger è realizzato in cotone biologico.

Maxi dress estivi: tinta unita

Non solo stampe: anche gli abiti in tinta unita sono molteplici nelle proposte dei brand. Alysi ad esempio ha scelto un maxi dress di un colore giallo limone, perfetto per le vacanze in Costiera Amalfitana per essere in pendant con il paesaggio. L’abito è realizzato in viscosa.

Patrizia Pepe propone invece un maxi dress estivo più sobrio e adatto anche alle occasioni un po’ più eleganti. Il nero infatti è quasi sempre sinonimo di eleganza. Il tessuto in mussola di cotone rende l’abito molto fresco.

Un abito più aderente è quello proposto dal brand Self-Portrait in un colore arancione molto allegro ed estivo. Lo spacco laterale abbellito da una fila di bottoni rende questo abito unico.

Più romantica è invece la proposta di Staud: un abito maxi dress rosa pastello con maniche a sbuffo e gonna ampia, perfetto per far innamorare. Per non contare il fatto che rosa è il colore dell’estate 2021: un must have nel vostro armadio.

Zara invece punta sul bianco con dettagli su tono e spalline sottili per rendere fresca e chic la vostra estate.

