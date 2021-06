Se si desidera un guardaroba super trendy e alla moda, la scelta del colore è solo una: il rosa, sfumatura di super tendenza dell’estate 2021 anche per il make-up e la nail art.

Rosa colore estate 2021

Dalla sfumatura cipria a quella più accesa, dal confetto al fucsia: l’estate 2021 si tinge di rosa.

Un colore fresco, perfetto per esaltare l’abbronzatura, che si adatta, grazie alle sue innumerevoli nuances, a ogni tipo di cartagione.

Seguendo sempre le indicazioni dell’armocromia, chi ha un incarnato freddo dovrebbe prediligere i rosa con componenti blu al suo interno. Al contrario, chi ha una pelle calda, prediligerà rosa con componenti arancioni. Il suggerimento vale, soprattutto, per gli abiti e gli accessori che contornano il viso, via libera invece per quanto riguarda la parte bassa del corpo.

Non solo nella moda, il rosa è di tendenza anche per quanto riguarda il make-up e la nail art. Ecco quindi qualche capo d’abbigliamento a cui non si può rinunciare e alcune idee di trucco e manicure da cui prendere ispirazione.

Rosa colore estate 2021: look

Il rosa nei look nei look estivi è perfetto e permette di realizzare outfit colorati da sfoggiare in qualsiasi occasione.

Effetto Barbie con il look total pink.

Vestitino confetto con volant fluttuanti per delle serate in riva al mare, degli aperitivi in città, ma anche per una semplice passeggiata. Attenzione a non esagerare: scegliere scarpe e accessori bianchi, ad esempio, aiutare a smorzare i toni.

Per un look romantico, ma molto chic, la camicia rosa è perfetta. Si sposa benissimo con dei semplici jeans per un look casual da tutti i giorni, ma ancora meglio si abbina con pantaloni eleganti di un bel color rosso o fucsia.

Shorts rosa a vita alta, t-shirt bianca annodata in vita, cerchi alle orecchie e si torna indietro agli anni Novanta.

Chi vuole invece dare solo un tocco di colore a un look minimal, può optare per delle mules rosa. Comode, pratiche, sono in grado, da sole, di donare carattere anche agli outfit più banali. Perfette con un completo total white, sono le calzature ideali da indossare durante le cerimonie.

Rosa colore estate 2021: beauty

Non solo nell’abbigliamento, il rosa è di super tendenza anche per quanto riguarda il beauty, sia che si tratta di make-up che di nail art.

Una bella manicure è il biglietto da visita essenziale per presentarsi in qualsiasi occasione. Per chi ha un’anima sobria e chic, una manicure nude dai toni rosati non può mancare. Per chi invece ama osare, le linee geometriche permettono di abbinare più sfumature insieme per una nail art di super tendenza.

L’ombretto rosa si può considerare veramente versatile. In base alla sfumatura, infatti, si adatta a tutti i colori di occhi e di pelle. Rosa che tende al violaceo per iridi verdi, rosa intenso per occhi marroni e rosa che tende all’arancione da abbinare allo sguardo azzurro.

Anche sulle labbra, il rosa è sempre d’effetto. Mai eccessivo, scegliendo la sfumatura giusta di rossetto o lipstick, si andrà a esaltare il colore natuale delle proprie labbra.