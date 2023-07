Sabato 8 luglio Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino a Capri. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la marca e il prezzo dell’abito da sposa indossato dall’attrice napoletana.

Matrimonio Alessandra Mastronardi: marca e prezzo dell’abito da sposa

L’attrice Alessandra Mastronardi, l’indimenticabile Eva della serie televisiva di grande successo “I Cesaroni” con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si è sposata con il dentista romano Gianpaolo Sannino lo scorso 8 luglio a Capri. Le nozze tra la bellissima attrice e Gianpaolo si sono celebrate nella incantevole chiesetta di Santa Sofia ad Anacapri, che è anche conosciuta come la chiesa degli innamorati per la posizione a picco sul mare. La festa si è poi trasferita al ristorante con vista sui faraglioni, La canzone del Mare. La cerimonia si è svolta lontano dai riflettori ma, grazie alle foto postate sui social, abbiamo potuto ammirare gli abiti scelti dai due sposi. Alessandra Mastronardi ha indossato un abito bianco romantico e raffinato, ricamato in pizzo, scollatura rettangolare, maniche lunghe in pizzo trasparente e un lunghissimo velo. La creazione è firmata Armani Privé e non si conosce il prezzo. La Mastronardi ha optato per un elegantissimo chignon e ha indossato dei piccoli e discreti orecchini di diamante ai lobi, probabilmente griffati Tiffany & Co., visto il video della campagna pubblicitaria apparso sui social recentemente dove si vede Alessandra e Gianpaolo mettere in mostra l’anello.

Il giorno prima del matrimonio la coppia aveva iniziato i festeggiamenti in un meraviglioso resort immerso nel verde, assieme ai famigliari e gli amici di sempre, in attesa del tanto atteso “Sì, lo voglio“. Per l’occasione Alessandra aveva indossato un abito monospalla color crema con maxi corona floreale.

Alessandra Mastronardi, la storia d’amore con Gianpaolo Sannino

Lo scorso aprile l’attrice trentasettenne Alessandra Mastronardi aveva annunciato il matrimonio con il suo primo grande amore, il dentista romano Gianpaolo Sannino. I due si sono infatti ritrovati dopo ben 17 anni. Quando si sono conosciuti, Alessandra aveva appena 20 anni e aveva da poco cominciato la carriera di attrice. La storia allora non durò, lui aveva paura a stare con qualcuno che lavorasse nel mondo dello spettacolo e alla fine decise di lasciarla. Dopo essersi persi di vista, si sono ritrovati un paio di anni fa e da allora non si sono più lasciati. Queste le parole di Alessandra Mastronardi qualche mese fa a Vanity Fair: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per quindici anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”. La Mastronardi ha poi raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio. Gianpaolo le ha detto che avrebbero fatto un viaggio a Positano e lei aveva intuito che sarebbe successo qualcosa di importante, poiché Positano è uno dei posti del cuore di Gianpaolo: “avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitata a cena a Positano, in una trattoria stile anni Cinquanta, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto.” L’attrice ha concluso dicendo che non le dispiacerebbe diventare presto mamma.