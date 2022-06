Maschera per il viso: riconoscere un prodotto di qualità

Utilizzare regolarmente una maschera per il viso è un’ottima abitudine per mantenere idratata e nutrita la pelle, per proteggerla dagli eventi esterni e per contrastare i fenomeni di ossidazione delle cellule e di invecchiamento.

La scelta della miglior maschera per il viso deve essere effettuata in base agli ingredienti contenuti, che devono essere preferibilmente naturali, di origine vegetale, biologici e certificati.

Ricorrere ad una maschera per il viso di ottima qualità è un metodo ideale per offrire alla propria pelle tutto quanto occorre perché rimanga in salute e conservi bellezza e tono.

Molti ricorrono alle maschere per il viso realizzate utilizzando ingredienti di uso comune, quali possono essere olio di oliva, miele, frutta e yogurt. Non è un’idea da scartare del tutto, occorre però prestare attenzione perché ortaggi e frutta applicati sulla pelle potrebbero facilmente comportare irritazioni e allergie.

È quindi importante evitare di ricorrere a ingredienti di questo tipo, soprattutto quando si tratta di prodotti piuttosto aggressivi, che potrebbero inaridire una pelle già tendenzialmente secca.

Usare una maschera a base di ingredienti vegetali

Una maschera naturale e biologica, costituita da una formula a base di estratti vegetali, è il prodotto ideale per tutti i tipi di pelle, idrata con delicatezza il viso ed è adatta anche nelle zone più delicate, attorno agli occhi e alla bocca.

L’uso della maschera è da raccomandarsi almeno due volte alla settimana, in base comunque alle specifiche necessità ed esigenze. La maschera naturale e biologica a base di olio di Rosa Mosqueta è perfetta anche per le pelli più delicate e facili ad irritarsi, non provoca allergie ed è stata dermatologicamente testata, come tutti gli altri prodotti di questa linea.

La maschera sfrutta i principii attivi della Rosa Mosqueta e di altri preziosi estratti naturali, come l’Iperico e l’Avena, e svolge un efficace effetto rigenerante, nutriente e lenitivo, trasmettendo una sensazione di benessere e di freschezza.

Tutti i prodotti biologici a base di Rosa Mosqueta sono concepiti per offrire una cura efficace per la pelle e possono essere utilizzati tranquillamente anche da chi normalmente soffre di allergie oppure ha una pelle particolarmente secca e delicata.

Maschera rivitalizzante all’estratto di Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta è un arbusto spontaneo che cresce soprattutto in Sud America. È molto simile alla Rosa Canina ed è caratterizzato dalla produzione di piccoli fiori di colore rosa pallido.

Verso l’inverno, questi fiori si trasformano in bacche rosse, al cui interno si trovano i semi nei quali è contenuto il prezioso olio utilizzato per la maschera nutriente e per la linea di cosmetici bio.

L’olio di Rosa Mosqueta è un vero toccasana per la pelle, in quanto comporta un effetto rigenerante, nutriente e lenitivo, oltre a contrastare, e spesso anche a risolvere, macchie, rughe e altri piccoli difetti dovuti ai fenomeni di ossidazione e di invecchiamento, ma anche allo stress, all’inquinamento, ad un’alimentazione non equilibrata e a tutti quegli eventi che potrebbero in qualche modo compromettere la freschezza della pelle del viso.