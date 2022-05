Maria Teresa Ruta è una conduttrice italiana molto amata dal grande pubblico. Prossima a diventare concorrente del Grande Fratello Vip 5, in partenza a settembre con al timone Alfonso Signorini, entrerà in Casa con la figlia Guendalina Goria. Cosa sappiamo sul suo conto?

Maria Teresa Ruta: chi è?

Classe 1960, Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile a Torino da padre siciliano e madre calabrese. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni, quando è stata eletta Miss Muretto. Nel 1978, ha cominciato a recitare in teatro nella compagnia torinese di Carlo Campanini, alternando con il lavoro di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica a Roma.

La svolta è arrivata nel 1984 con la trasmissione sportiva Caccia al 13, grazie alla quale si è aggiudicata il primo Telegatto.

In seguito, è stata protagonista di tanti programmi di successo: dalla Domenica Sportiva a Il Processo del lunedì, passando per Ok, il prezzo è giusto, Quelli che il calcio, Uno mattina estate e Giochi senza frontiere. Negli ultimi anni, è opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

La Ruta è stata anche naufraga dell’edizione 2017 de L’Isola dei Famosi. Nel 2020 è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 5, dove entrerà in gara con la figlia Guendalina Goria.

Maria Teresa Ruta: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Maria Teresa è stata a lungo sposata con il giornalista sportivo Amedeo Goria. Il matrimonio è arrivato nel 1987 e nel 1988 sono diventati genitori di Guendalina, mentre nel 1992 di Gian Amedeo. Nel 1999 hanno annunciato la separazione e nel 2004 è arrivato il divorzio.

Nel 2015, la Ruta ha sposato con una bellissima cerimonia in Etiopia Roberto Zappulla, al suo fianco dal 2006. La coppia vive in una bellissima casa a Luino, un piccolo paese in provincia di Varese.

Nel novembre 2018, intervistata da Spy, ha confessato il motivo per cui, anni fa, si è presa una pausa dalla televisione:

“Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante“.

Cosa ci riserverà la Ruta nell’avventura al Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere.