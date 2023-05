È uno dei volti più importanti del TG2, ha una carriera da giornalista e da conduttrice molto importante ed è molto appassionata del suo lavoro. Le è Manuela Moreno, classe 1966 e il suo nome nel 2023 è stato associato a quello dell’amministratore delegato del Monza Galliani, che ha raccontato di essere stato innamorato di lei in passato. Scopriamo meglio qualcosa in più su Moreno, tra carriera e vita privata.

Manuela Moreno: alla scoperta della giornalista del TG2

Manuela Moreno è nata a Roma l’11 luglio 1966 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 57 anni.

La sua passione per il mondo del giornalismo comincia quasi subito e dopo avere lavorato in diverse emittenti televisive locali, finalmente nel 1992 viene assunta dalla Rai. La sua carriera comincia a formarsi e inizia con una prima esperienza nella redazione del TG1 dove si destreggia tra collegamenti in diretta (edizione del mattino) e varie rubriche come Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto.

Il passaggio al TG2 avviene nel 2002 e dapprima lavora alla redazione Cultura e spettacolo e successivamente alla redazione esteri, diventando anche vice-caporedattrice.

Nel corso della sua carriera lavora anche come inviata e lo fa in occasione di avvenimenti storici e politici di grande importanza. È il caso, ad esempio, degli attentati alla maratona di Boston del 2013, o ancora agli attentati alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan del 2015, o ancora all’attentato all’aeroporto di Bruxelles del 2016.

Sapevate che nel 2013 Manuela Moreno è diventata anche corrispondente ufficiale dagli Stati Uniti? In quegli anni ha seguito per filo e per segno l’elezione di Bill de Blasio a sindaco di New York e ha anche seguito tutta la campagna elettorale di Donald Trump fino alla sua elezione ufficiale a Presidente degli USA. Moreno ha anche viaggiato per il mondo, toccando luoghi come Messico e Canada, prestando molta attenzione alla questione migranti.

La giornalista ha condotto l’edizione del TG2 delle 20.30 e lo ha fatto fino al 2019.

Dal 2019, quindi, Manuela Moreno conduce il TG2 Post, noto programma di approfondimento che va in onda dopo il TG2.

A partire dal mese di dicembre 2022 Manuela Moreno è invece reporter (fittizia) per le inchieste di Viva Rai2!.

Su Instagram la giornalista è seguitissima: il suo profilo (@nunimoreno) accoglie ben 78.400 follower, per un totale di 3817 post pubblicati.

Manuela Moreno fuori dal telegiornale: le altre esperienze

Nel 2006 Manuela Moreno ha partecipato anche come concorrente alla primissima edizione del reality show Notti sul ghiaccio, durante il quale ha fatto coppia con Fabrizio Pedrazzini, noto campione nazionale di pattinaggio.

La situazione sentimentale di Manuela Moreno

Manuela Moreno è una donna molto riservata, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Nel 2020 aveva ammesso di avere una relazione con un uomo proveniente dal Nord Italia, ma di cui non si è mai saputo effettivamente nulla.

Il nome di Moreno è stato associato nel 2023 a quello di Galliani, il quale avrebbe dichiarato di essere stato innamorato della giornalista, ma la relazione si è poi interrotta per volere di lei.