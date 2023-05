Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova fiction su Rai 1: la colonna sonora

Su Rai 1 è in arrivo la nuova fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi“, con Stefano Fresi, Riccardo De Rinaldis e la partecipazione di Claudio Bisio. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la colonna sonora della serie.

Vivere non è un gioco da ragazzi: la colonna sonora

“Vivere non è un gioco da ragazzi” è la nuova fiction prossimamente in onda su Rai 1, diretta da Rolando Ravello e basata sul romanzo “Il giro delle vite” di Fabio Bonifacci. La colonna sonora della fiction è targata Ariete, con il brano “18 anni”. Ariete è una giovanissima cantautrice, il cui vero nome è Arianna del Giaccio, che abbiamo visto lo scorso febbraio sul palco del settantatreesimo Festival di Sanremo, con il brano “Mare di guai“, classificandosi al quattordicesimo posto.

Vivere non è un gioco da ragazzi: la trama della nuova fiction su Rai 1

Il 15 maggio 2023 in prima serata su Rai 1, andranno in onda i primi due episodi della nuova fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi“. Il 22 e il 29 maggio andranno in onda i restanti quattro episodi. La serie sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Ma, di cosa parla questa nuova attesissima fiction? Lele è un ragazzo di 18 anni, molto tranquillo, con una famiglia perbene alle spalle e che non ha mai trasgredito alle regole. Frequenta il liceo classico ed è innamorato di Serena, bella, simpatica e intelligente. Per far colpo su di lei una sera prende una pasticca di Mmda, entrando così nel mondo della droga e dello spaccio. Un giorno però vende una pasticca al suo amico Mirco, il quale però muore. Lele è divorato dai sensi di colpa, inizierà ad allontanarsi da tutti, prima dai genitori, dal suo migliore amico Pigi e da Serena. Inoltre, tutti gli amici coinvolti nel giro di droga, si troveranno a fare i conti con i propri demoni interiori.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast della nuova fiction su Rai 1

Riccardo De Rinaldis è il giovane attore che veste i panni del protagonista Lele. Riccardo lo abbiamo visto recitare in “Non mentire”, “Don Matteo 12” e “Luce dei miei occhi 2“. Queste le sue parole rilasciate a “Sorrisi e Canzoni Tv” circa il suo personaggio:

“Io sono molto lontano da Lele, ci penso cento volte prima di fare una cosa. E, grazie anche allo sport, mi sono sempre tenuto lontano da certe situazioni: se hai qualcosa che ti riempie la giornata, non hai tempo per altro. Poi, naturalmente, è fondamentale il rapporto con i genitori. I miei mi hanno insegnato che i problemi si affrontano e si risolvono insieme.”

L’attore e musicista Stefano Fresi è colui che interpreta Marco, il padre di Lele, mentre l’attrice Nicole Grimaudo veste i panni di Anna, la mamma di Lele. Serena è interpretata da Matilde Benedusi, Pigi da Pietro De Nova e Mirco da Tommaso Donadoni. Il comico, attore, conduttore e cabarettista Claudio Bisio veste i panni del commissario Saguatti, colui che segue il caso della morte di Mirco.