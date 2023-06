L’attrice e modella rumena Madalina Ghena ha sfoggiato un costume davvero spettacolare. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la marca e il prezzo di questo bellissimo costume.

Madalina Ghenea sfoggia un costume spettacolare: il prezzo del bikini blu

Madalina Ghenea è un’attrice e una modella rumena di 35 anni, fidanzata del tennista bulgaro Dimitrov. Madalina, che tra l’altro sarà la protagonista del film thriller che uscirà dopo la stagione estiva “Deep Fear” con Ed Westwick, ha sfoggiato un costume davvero incredibile, che ha fatto sognare i suoi fan. La modella è infatti la testimonial della nuova collezione Yamamay, in collaborazione con la Canzone del Mare, lo storico stabilimento balneare di Capri. Madalina ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram la foto con indosso il costume della nuova collezione Yamamay, si tratta di un bikini di colore blu, che ha scatenato i follower, la modella ha già ottenuto oltre 68mila like e quasi mille commenti. Il costume blu è composto da una bralette perforata Shira, in grado di far risaltare le forme, oltre a essere davvero glamour. Il design e il tessuto particolare (Charmeuse lucido) con fibre riciclate lo rendono un capo giovane e sexy, dalla morbidezza stupefacente. Potete acquistare la bralette perforata direttamente sul sito del brand, al prezzo di 29,95 euro. Oltre al colore blu è disponibile anche in nero. La parte sotto invece è una brasiliana con lacci, anche questa estremamente glamour. I lacci laterali donano un tocco di eleganza e raffinatezza in più al bikini. Il tessuto è sempre uno Charmeuse extra lucido dall’effetto raso. Abbinato alla bralette diventa il costume perfetto da sfoggiare in questa estate 2023! Anche la brasiliana la potete acquistare direttamente sul sito di Yamamay, al prezzo di 16,95 euro. Disponibile anche in colore nero.

Madalina Ghenea: la love story con Dimitrov

Madalina Ghenea è la nuova fidanzata del tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Già da qualche settimana giravano voci su una loro presunta relazione. I due avevano postato una foto su Instagram che li ritraeva insieme, lei in lingerie, lui a torso nudo. La foto è stata cancellata poco dopo, forse per riservatezza. Durante l’ultimo Roland Garros, la modella rumena è stata avvistata sugli spalti, in un elegante abito bianco, mentre stava guardando con attenzione il match tra Dimitrov e Alexander Zverev. Madalina era stata avvistata insieme a Dimitrov anche agli Internazionali di Roma, quindi sembra ormai certo che i due abbiano una relazione. Madalina Ghena è stata al centro del gossip per la presunta storia con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, storia che lei ha però smentito. Alla trasmissione “Verissimo“, condotta da Silvia Toffanin, la modella ha così parlato dei presunti flirt “per un pò ho vissuto tutto questo davvero male, ma poi sono riuscita a trovare un modo di fare che è giusto per me. Ho imparato a tenere la mia vita privata tale il più possibile.”

Dimitrov invece è stato fidanzato con Lolita Osimanova, la figlia di un facoltoso imprenditore russo. La fine della relazione non è mai stata annunciata ufficialmente, ma i due non si sono più visti in coppia già da un pò di tempo.