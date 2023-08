Scopriamo insieme tutti i dettagli, tra cui età, lavoro e vita privata, di Stefano Giovino, fidanzato di Luisa Corna. La conduttrice si sta per sposare, dopo il lungo rinvio a causa del Covid.

Luisa Corna si sposa con il fidanzato Stefano Giovino

Luisa Corna si sposa. Dopo il lungo rinvio per Covid, la conduttrice finalmente convolerà a nozze. La data del matrimonio è il 9 settembre 2023. Luisa Corna sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri a cui è legata da diverso tempo. Il matrimonio sarà celebrato a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes, come riportato dal Giornale di Brescia. Le nozze tra Luisa Corna e il comandante dei Carabinieri Stefano Giovino sono state fissate per sabato 9 settembre 2023, dopo che la data è stata già rimandata a causa del Covid. Per Luisa Corna si tratta del primo matrimonio, dopo un fidanzamento lungo circa nove anni. Quando si sono conosciuti, la donna aveva avuto una lunga storia d’amore, durata circa 10 anni, con l’ex calciatore dell’Inter e commentatore televisivo Aldo Serena. Successivamente ha frequentato per un anno il cantante Alex Britti e poi è stata legata all’attore Valerio Foglia Manzillo. Nove anni fa ha incontrato il suo futuro marito e da quel momento non si sono più separati. Volevano sposarsi da tempo, ma hanno dovuto rimandare le nozze, come molte altre coppie, a causa della pandemia. Hanno deciso di aspettare la fine dell’emergenza per poter avere una normale celebrazione.

Luisa Corna si sposa, chi è il fidanzato Stefano Giovino: età, lavoro e vita privata

Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri, ha 15 anni in meno di Luisa Corna, che ne ha 57. La differenza d’età tra di loro non è mai stata un problema. “Non è solo l’uomo che amo, ma è anche il mio migliore amico, siamo complici” ha dichiarato Luisa Corna in un’intervista. Stefano Giovino è un carabiniere pugliese con cui la conduttrice convive da diverso tempo. Ha iniziato la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri in Puglia, dove ha svolto il ruolo di comandante di plotone a Bari. Una volta terminato il periodo di formazione è stato al comando della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018. In seguito si è trasferito prima a Brindisi e poi a Livorno, dove lavora al comando del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania.

Parlando del loro primo incontro, Luisa Corna ha spiegato che è stato casuale ma che grazie a lui ha scoperto anche il mondo dell’arma. Stefano Giovino ha già alle spalle un matrimonio e dei figli. “È un ufficiale dei carabinieri, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita. Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me. Lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità. Ho reso pubblica la mia relazione con Stefano Giovino dopo quattro anni che stavamo insieme proprio per evitare qualsiasi complicazione del gossip e adesso vivo a Brindisi” ha dichiarato Luisa Corna in un’intervista.