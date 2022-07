La carcassa di un lucertola nel panino di McDonald’s: la scoperta è stata fatta in Francia da una donna che si è vista offrire un risarcimento “burla” in forma di sconto del 10% sul pasto successivo. I media spiegano che nel febbraio 2021 la 30enne in questione aveva ordinato da portar via un Big Tasty.

L’ordine era stato effettuato presso il fast food di Saint-Witz, nella zona della Val d’Oise, vicino Parigi. Un articolo di Le Parisien ha illustrato in questi giorni la coda giudiziaria delle vicenda.

Una lucertola nel panino di McDonald’s

Ha detto la donna in una intervista: “Dopo il primo morso ho sentito che c’era qualcosa di strano, ho aperto il panino e ho scoperto una lucertola schiacciata con le budella fuori“.

E un’amica della 30enne ha spiegato: “Era spalmata di salsa. Il cuoco deve averla vista“. Tornata al ristorante, la donna ha raccontato che il personale non sarebbe stato gentile e che le sarebbe stato offerto solo uno “sconto del 10 percento. Ho avuto l’impressione che non fossero sorpresi. Non c’era neanche un responsabile con cui parlare”.

La versione dell’azienda sull’accaduto

Poi però la 30enne, che si era rivolta ad un legale, era stata contatta da un colletto bianco: “Questo significa che hanno riconosciuto che c’era un problema.

Quello che volevo davvero era che mi chiedessero scusa”. E la direzione del McDonald’s? Ha spiegato di aver preso “molto sul serio” il reclamo e di aver ordinato un’indagine interna alla filiale, che non ha rilevato “nulla di sconveniente”. Ein chiosa sul procedimento pendente: “L’azienda continuerà a trasmettere alla giustizia tutte le prove necessarie, la qualità e la sicurezza degli alimenti sono la priorità assoluta del marchio e di conseguenza vengono effettuati numerosi audit e controlli durante la preparazione dei nostri menu”.