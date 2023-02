Il mondo della moda regala sorprese ogni giorno ed è pressocché impossibile non rimanerne affascinati, o per lo meno incuriositi. Dopo avere collaborato con grandi brand di lusso di tutto il mondo, la piattaforma di shopping online Mytheresa ha scelto di collaborare con un nuovo marchio per niente casuale: Christian Louboutin.

I due nomi avevano già collaborato in passato, ma è recente la nuova capsule collection per la moda 2023: scopriamola nel dettaglio.

Louboutin x Mytheresa: la nuova collezione 2023

Impossibile non conoscere il noto marchio di calzature: vi dice niente Carrie Bradshow? La protagonista di Sex & The City era follemente innamorata dei modelli Louboutin; un amore unico e indescrivibile, che ogni volta la lasciava incollata alle vetrine di New York City e la faceva sognare in compagnia delle sue fedeli amiche.

Christian Louboutin torna alla riscossa e questa volta si affida a Mytheresa per una nuova ed entusiasmante capsule collection. Per la nuova collaborazione del 2023 il brand di lusso abbandona per un momento la classica eleganza e abbraccia in toto nuove vibrazioni rock, tra borchie e seduzione totalizzanti.

La capsule collection si concentra su pezzi must have del luxury brand, dove non possono mancare le tipiche décolletées con tacco, ma appaiono anche modelli bassi a punta, sandali super sensuali con borchie, con plateau o senza e, infine, stivaletti extra rock in pelle lucida.

Non solo, la collezione Louboutin x Mytheresa vede la comparsa anche di borse e accessori gioiello come i bracciali. La particolarità della nuova collaborazione sta anche nella scelta dei colori, che si concentrano sostanzialmente “solo” su due cromie d’effetto: un rosso fuoco sensualissimo e un nero intenso sempre esteticamente appagante e versatile.

La collezione Louboutin punta a una donna forte che non ha paura di mostrare i suoi lati più rock e più audaci: chi ha detto che l’eleganza non possa essere dimostrata anche attraverso una cascata di borchie? L’importante è essere consapevoli della propria anima, in grado di assumere più sfumature a seconda dei momenti di vita vissuti. Borchie, carattere, suoni rock e tanta voglia di abbracciare l’audacia: Louboutin x Mytheresa stupisce e vive.

Dove acquistare la capsule collection di Louboutin x Mytheresa?

La nuovissima capsule collection 2023 Louboutin x Mytheresa è disponibile sul sito ufficiale della piattaforma luxury mytheresa.com. Per quanto riguarda i prezzi dei pezzi della collezione, come bene si potrà immaginare, si tratta di cifre non economiche. Considerate che il prezzo più basso della capsule è pari a € 190 e si tratta di un bracciale in pelle con borchie (disponibile come tutto il resto in rosso e in nero).

Il prezzo più alto, invece, è pari a € 1295, e si tratta di un paio di stivaletti in vernice con plateatu: il rock è assoluto.

Come abbinare i pezzi della collezione Louboutin x Mytheresa

Abbinare tutti i pezzi della nuova collezione Louboutin x Mytheresa 2023 non è poi così difficile. Sebbene si tratti di pezzi audaci e non prettamente “classici”, i colori giocano a nostro favore in fatto di abbinamenti. Si può dunque scegliere un outfit più classico, magari puntando su un total black dalla testa ai piedi o, perché no, scegliere un lungo abito nero e metterlo a contrasto con un paio di sandali altissimi rosso fuoco e una borsa rossa con borchie. Insomma, il gioco dei colori è divertente, ma sarete sempre e solo voi a scegliere che mood indossare: qualsiasi scelta farete, non potrete sbagliare.

Sì ad abbinamenti scintillanti e audaci: sul sito di Mytheresa, infatti, vediamo abbinare la borsa rossa con borchie a un body di velluto nero, pantaloni rossi di paillettes e pelliccia lunga total black. Tutto è possibile, quando si parla di Louboutin: che il rock sia con voi, perciò divertitevi.