Scopriamo insieme chi è Lollo, il tentatore di Temptation Island molto vicino ad Ale. Stiamo parlando di Lorenzo Di Curzio, che è stato notato nel reality estivo dedicato alle coppie.

Lorenzo Di Curzio, chi è Lollo tentatore di Temptation Island?

Lollo, ovvero Lorenzo Di Curzio, è uno dei tentatori di questa edizione di Temptation Island 2023. Nelle prime puntate è stato mostrato il suo avvicinamento verso Ale, che è fidanzata con Federico, e questo ha attirato molto l’attenzione del pubblico su di lui. Lollo ha 27 anni e lavora come calciatore e anche come tassista, insieme a suo padre. Lorenzo Di Curzio è nato il 31 gennaio 1996 ed è originario di Roma. Il 27enne ha una sorella, che si chiama Benedetta, ha tre anni meno di lui e i due hanno un bellissimo rapporto, un legame davvero meraviglioso. Lollo lavora come tassista di mattina e di pomeriggio si reca agli allenamenti di calcio, riuscendo a conciliare il lavoro e la sua passione. Ha iniziato a giocare a calcio quando aveva 16 anni e ha continuato a coltivare con grande determinazione questo sport, fino a trasformarlo in un vero lavoro. Nel corso della sua carriera come calciatore, tra le varie squadre, ha giocato nelle giovanili della Fiorentina, ma anche Rieti, Avezzano, Livorno, Vibonese, fino ad arrivare al Ladispoli Calcio, l’ultima squadra con cui ha giocato. L’esperienza si è conclusa alla fine della stagione che è appena trascorsa. Lorenzo è single da quattro mese. La relazione più lunga che ha avuto risale a quando aveva solo 17 anni. È stato fidanzato per tre anni. Si trattava di una storia d’amore a distanza che lo ha aiutato molto a crescere e maturare. Lo scorso anno ha avuto un flirt con Nicole Di Mario, Miss Europe Continental ed ex Pupa del programma La Pupa e il Secchione. I due sono rimasti molto amici e riescono a portare avanti ancora oggi un ottimo rapporto.

Lorenzo Di Curzio, tentatore di Temptation Island: l’avvicinamento ad Ale

Temptation Island è ormai iniziato da diverse settimane e, come ogni anno, ha conquistato il pubblico. Tra i vari tentatori troviamo anche Lorenzo Di Curzio, detto Lollo, che si è avvicinato ad Ale, la fidanzata di Federico. Il tentatore sta di fatto influenzando le dinamiche di quella che sembra essere una delle coppie più fragili e in fase di rottura di questa nuova edizione. Alessia Ligotti in realtà è davvero molto innamorata del suo fidanzato. Federico, però, sembra non ricambiare questo sentimento importante. Lui stesso ha ammesso di far fatica anche a condividere l’intimità con la sua fidanzata ma non riesce a trovare il coraggio di lasciarla. Federico non ha fatto una piega davanti ai video che mostravano la vicinanza tra la sua fidanzata e Lollo. Non ha avuto nessuna reazione, anzi ha dichiarato di sentirsi sollevato nel vedere Ale voltare pagina. Lorenzo Di Curzio potrebbe essere l’uomo giusto per aiutare Ale ad uscire da una relazione già finita in cui è rimasta completamente intrappolata.