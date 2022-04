Licia Nunez, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo parlare di sé per la relazione che anni fa ha avuto con Imma Battaglia. La donna ha alle spalle una carriera degna di nota, iniziata quando aveva soltanto 17 anni.

Cosa sappiamo di lei?

Licia Nunez: chi è?

Licia Nunez, nome d’arte di Lucia Del Curatolo, è nata il 1° marzo del 1980 a Barletta. A soli 17 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare attrice. Proprio per questo motivo ha studiato prima a Tolosa, presso l’Università d’Arte Drammatica ‘Le Mirail’, e poi ha iniziato a seguire alcuni corsi di recitazione presso il Teatro Blu di Roma.

Licia, per avere qualche sicurezza in più, soprattutto nel caso in cui il suo lavoro da attrice non le portasse più grandi guadagni, ha deciso di costruirsi una ‘seconda’ carriera. La Nunez si è laureata in Marketing e Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma e poi ha conseguito un Master in Finanza. Intervistata da Il Giornale, ha ammesso che le piacerebbe molto diventare “broker”. Il primo lavoro televisivo che le ha portato popolarità è stata la fiction ‘Incantesimo‘.

Subito dopo l’abbiamo vista nella soap opera ‘Vivere‘ e nella serie tv ‘Le tre rose di Eva‘, dove ha interpretato Elena Monforte. Licia è stata conduttrice di alcune trasmissioni sportive e anche concorrente della quinta edizione di Ballando con le Stelle. Nel mese di gennaio 2020 è diventata concorrente del Grande Fratello Vip 4.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Nunez è sempre stata molto gelosa ed estremamente discreta. La relazione che ha fatto più ‘rumore’ è stata quella con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Stando a quanto raccontato da Licia nella casa più spiata d’Italia, l’ex compagna l’avrebbe tradita per mesi prima di lasciarla. L’attrice e l’attivista del movimento LGBT si sono conosciute nel 2003 a Parigi, quando la gieffina era impegnata con un ragazzo. La sintonia che si è subito instaurata tra loro, però, ha convinto l’attrice a lasciare il suo fidanzato e a buttarsi a capofitto nella storia d’amore con Imma. Le due hanno convissuto fino al 2010, quando la Battaglia ha incontrato la Grimaldi e ha perso la testa per lei. Attualmente, la Nunez è fidanzata con una certa Barbara. Nel video clip di presentazione per il Grande Fratello Vip ha dichiarato: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta. Da circa due anni ho una compagna che si chiama Barbara. Se la mia storia con una donna provoca dei pregiudizi? Chissenefrega”. Oggi, Licia vive a Milano, ma non sappiamo se conviva o meno con la sua attuale fidanzata.