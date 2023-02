Ospite a Verissimo Levante ha parlato per la prima volta del difficile periodo da lei attraversato dopo la nascita della sua prima figlia, Alma Futura.

Levante: la depressione post partum

Per la prima volta Levante ha confessato di aver sofferto di depressione post partum dopo la nascita della sua bambina, Alma Futura.

La cantante ha dedicato a questo tipo d’esperienza il suo brano Vivo, presentato a Sanremo 2023. Ospite a Verissimo Levante ha confessato che oggi sarebbe più felice che mai accanto alla sua bambina e al suo compagno e a proposito della depressione post partum ha dichiarato:

“È stato un momento duro. Se ne parla poco di depressione post parto e quando se ne parla si banalizza. È un dolore che trova la risposta in ‘da che mondo è mondo’, ma non si può dire a una donna che diventa madre per la prima volta.

Per te quel mondo è nuovo ed è come se fossi tu la prima. Quella paura, quel non ritrovarsi nella testa e nel corpo è un grande dolore. Io l’ho messo in ‘Vivo’ perché la musica è la mia valvola di sfogo. Era necessario lo facessi per me e per tutte le altre donne. ‘Vivo’ è di tutti”.

Levante ha confessato di essere riuscita a superare quel periodo grazie alla vicinanza del suo compagno e delle tante persone che le vogliono bene.

Dopo la nascita della piccola Alma Futura, la cantante ha confessato che al momento non avrebbe il desiderio di avere altri figli.