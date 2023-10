L’inizio della nuova stagione ha portato numerosi cambiamenti anche nel mondo della moda. Ad attirare maggiormente l’attenzione sono state le nomine dei direttori creativi, che da sempre rappresentano l’inizio di una nuova era per i brand. Dopo Gucci, Alexander McQueen, Moschino, Bally, Cerruti, ora alla lunga lista si aggiunge anche Blumarine. Dopo quattro anni, le strade di Nicola Brognano e il brand si separano ufficialmente. Chi prenderà il suo posto? Chi sarà il nuovo direttore creativo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il direttore creativo Nicola Brognano lascia Blumarine

A svelare la fine della loro collaborazione, avvenuta di comune accordo, è stata la stessa maison tramite una nota diffusa proprio questa mattina: “Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto da Nicola Brognano“, scrive Marco Marchi, amministratore unico di Eccellenze Italiane, la holding a cui fa capo il brand. “Ha saputo interpretare i codici di Blumarine, riproponendoli in chiave originale e contemporanea, facendo così rinascere l’interesse sul brand da parte di addetti ai lavori e clienti finali“. Lo stilista calabrese è stato infatti una figura fondamentale per la maison. Nel 2019, quando è stato nominato direttore creativo, l’azienda si trovava in un momento di forte difficoltà. Tuttavia, Nicola Brognano è stato in grado di donare una nuova vita a Blumarine grazie alle sue creazioni moderne, contemporanee, ribelli e rivoluzionarie. A confermarlo anche le parole dello stilista: “Portare il brand nuovamente sotto i riflettori è stata un’occasione davvero unica ed esaltante“. Ha poi continuato mostrandosi emozionato ed estremamente grato per questi anni: “Lavorare come direttore creativo di Blumarine, che da sempre ho seguito con vivo interesse, ha arricchito profondamente la mia esperienza professionale, creativa ed umana“.

Nicola Brognano lascia Blumarine: chi sarà il nuovo direttore creativo?

Il nuovo direttore creativo di Blumarine sarà capace di portare avanti l’immenso lavoro che ha realizzato Nicola Brognano? Ma soprattutto, chi sarà? Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezione, sembrerebbe che ci sarà Lotta Volkova, celebre stilista russa che nel corso degli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con il designer calabrese. Al momento però non è ancora stato ufficializzato nessun nome. Siamo sicuri che nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza sul nuovo direttore creativo della maison. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Non ci resta che aspettare… Rimanete connessi per ulteriori novità!

