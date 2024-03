Qualche giorno fa Kate Middleton è stata avvistata con William all’uscita di un negozio a Windsor. Per l’occasione la principessa del Galles ha sfoggiato una felpa nera da uomo super chic. Vediamo di scoprire, all’interno di questo articolo, il prezzo.

Kate Middleton, la felpa sportiva da uomo è chic: il prezzo

Dopo il misterioso intervento all’addome dello scorso mese di gennaio, Kate Middleton è apparsa per la prima volta fuori da un negozio a Windsor assieme al marito William. Il Sun ha condiviso un video dove si vede la principessa del Galles sorridente accanto al marito, in un look sportivo, con una felpa da uomo nera. Kate quindi ha rinunciato agli abiti eleganti per un look sportivo ultra comodo, dove spicca la felpa di pile nera di Umbro, nello specifico un modello maschile con dettagli di color arancio flou sulla zip frontale e sulle maniche. Ma, quanto costa questa felpa? Innanzitutto, come appena detto è una felpa del brand Umbro, il modello è England Rugby Icon. La felpa era in vendita su Sports Direct in sconto a 15 euro, ma al momento non è più disponibile.

Kate Middleton in versione sportiva

Come abbiamo appena visto, Kate Middleton è stata avvistata qualche giorno fa mentre faceva shopping in un negozio di Windsor assieme al marito, il principe William. Lasciando perdere per un attimo le varie teorie sul fatto che in realtà accanto a William non c’era la vera Kate ma una sosia, o addirittura l’amante dell’erede al trono, Rose Hanbury, che secondo alcuni sarebbe addirittura incinta di William, soffermiamoci invece sull’outfit sportivo della principessa del Galles. In tutti questi anni siamo stati abituati a vedere Kate Middleton in versione super elegante e sofisticata, tra abiti, blazer e completi. Questa volta invece la principessa del Galles ha stupito tutti, andando a fare compere con il marito in versione sportiva. Abbiamo già parlato della felpa di pile nera di Umbro, felpa che Kate ha deciso di abbinare a un paio di lunghi leggins neri e a un paio di sneakers firmate Adidas, modello UltraBoost 20. I capelli invece sono lasciati lunghi e lisci. Anche il marito, il principe William, ha puntato su un look casual e sportivo. Anche per lui quindi niente abiti eleganti ma un paio di jeans, un parka, un paio di sneakers a i piedi e un cappellino con la visiera. Kate e William, nonostante tutte le voci e i rumors degli ultimi mesi, sono apparsi molto sereni e rilassati. Dal video infatti non sembra proprio che tra i due ci possa essere una crisi matrimoniale come in tanti vogliono farci credere, e le condizioni della principessa del Galles sembrano molto buone. Attendiamo tutti il ritorno ufficiale di Kate Middleton alla vita pubblica, almeno finalmente si metterà la parole fine a tutte le teorie assurde che abbiamo letto in questi mesi.

