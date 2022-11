Uno degli outfit più famosi sfoggiati da Lady Diana comprende una felpa con un palloncino rosso, simbolo della British Kung Foundation, una delle charity sostenute dalla principessa. La felpa è stata inserita anche su The Crown 5 e la felpa è ancora in vendita.

La felpa con il palloncino di Lady Diana

Quando la principessa Diana ha deciso di indossare la famosa felpa con il palloncino rosso per partecipare con il piccolo William alla partita di polo a Windsor, era consapevole che avrebbe avuto gli obiettivi di tutti i fotografi puntati su di lei. Per questo non aveva scelto quella felpa casualmente, ma come strumento usato per patrocinare una delle cause che le stavano maggiormente a cuore, ovvero quella della British Lung Foundation.

Quel nome è ben visibile sulla felpa, che la principessa ha deciso di abbinare ad un cappellino, ad un paio di jeans infilati negli stivaletti di pelle, per un look casual ma sempre perfetto. British Lung Foundation è il nome dell’ente di beneficenza sostenuto da Lady Diana, protagonista di un look che è diventato realmente immortale. La principessa era una vera e propria icona di stile e in questo caso ha voluto unire la moda ad una causa ben più grande ed importante.

La felpa bianca con il palloncino rosso è diventata molto famosa, tanto che hanno deciso di inserirla anche nella quinta stagione di The Crown. Elizabeth Debicki, l’attrice che interpreta Lady Diana, la sfoggia nella sua abitazione a Kensington Palace. Anche nella finzione si scorge la scritta stampata con il nome dell’ente di beneficienza, in modo che quella felpa riesca ancora, a distanza di anni, a fare il suo dovere, ovvero raccogliere fondi per l’asma e per le patologie polmonari.

Lady Diana e la felpa della British Lung Foundation

La British Lung Foundation è stata fondata nel 1985 da Sir Malcolm Green e da un gruppo di suoi colleghi, perché riteneva che al tempo la ricerca su quelle malattie non fosse finanziata in modo adeguato. Il professor Green aveva chiesto l’aiuto della principessa Margaret per lanciare la fondazione e a Diana di diventarne sostenitrice e testimonial, visto che era un personaggio particolarmente ammirato e apprezzato, che riusciva ad attirare su di sé tutta l’attenzione. La foto con quell’outfit che è diventato famoso è rimasta impressa nella mente di tutto. Quello che nessuno sapeva era che tutto era stato studiato nei dettagli per una giusta causa. Diana, grazie anche alla nuova stagione di The Crown, ricorda a tutti il vero significato di influenzare le persone, a fin di bene, proprio ora che siamo in un mondo in cui ci sono tantissimi influencer. Lei, a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa e di 30 anni dalla prima volta in cui ha sfoggiato la felpa con il palloncino rosso, continua ad essere influente come il primo giorno. La felpa è ancora oggi in vendita sul sito della fondazione, al costo di 35 sterline, ovvero meno di 40 euro. Non è ancora sold out, ma appena il pubblico vedrà la quinta stagione di The Crown, secondo le previsioni, sarà di nuovo un grande successo.