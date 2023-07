La Vie Est Belle: il profumo ideale per tutte le occasioni

Lancôme è tra i marchi di bellezza più conosciuti al mondo. Il suo La Vie Est Belle è uno dei profumi più apprezzati dal pubblico femminile. Questa fragranza è stata ideata dai profumieri Olivier Polge, Dominique Ropion e Anne Flipo. Si tratta di un profumo molto dolce e intenso, andando a gratificare e ad accontentare un pubblico femminile molto ampio proprio perché combina tra loro note floreali a quelle più calde in modo equilibrato. Con questa combinazione si allarga il pubblico di gradimento anche verso chi non ama particolarmente i profumi troppo dolci. Nelle sue note troviamo anche la famiglia dei talcati e delle ciprie.

A primo impatto sentiremo un’apertura floreale dolce con la preponderanza dell’iris, mescolato alla pera e al ribes nero. Nel cuore della fragranza riconosciamo la dolcezza controllata del patchouli e dei fiori d’arancio lasciando però sempre l’iris al primo acchito olfattivo. Il profumo si chiude poi sui toni della vaniglia e della fava di tonka offrendo una tonalità orientaleggiante, inebriando con la sua profumazione.

La giusta persistenza

Un profumo elegante e complesso con il giusto bilanciamento che nella sua versione eau de parfum risulta essere un profumo più persistente rispetto agli eau de toilette. Il suo primo impatto risulta forte e dolce lasciando affascinato chi ci sarà accanto. Con il passare del tempo la sua fragranza diventerà più intima amalgamandosi con la pelle. Basteranno quindi poche spruzzate per mantenere la fragranza presente fino alla sera. La durata è di circa 8 ore e si può intensificare il profumo utilizzando anche il roll-on da portare sempre in borsetta.

Questo profumo si adatta a tutti i contesti e le occasioni. Un profumo molto amato dalle donne e apprezzato dagli uomini. Si può portare in tutte le stagioni e nelle diverse ore del giorno. Si tratta infatti di una fragranza per tutte le occasioni,

L’eleganza nella presentazione

La bottiglietta trasparente con le note rosate del suo interno mostra una grande eleganza e raffinatezza nelle sue linee semplici ed affascinanti allo stesso tempo. Un fiocco chiude le tonalità ambrate del packaging su una consistenza del vetro ben stabile e consistente. Si trova in commercio anche nei cofanetti con altri prodotti dalla stessa profumazione, ideale come regalo da fare alle amiche o a se stesse. Troveremo la lozione che serve a dare un valore più intenso al profumo stesso e il bagno schiuma, anch’esso ideale per lasciare sulla pelle la fragranza del profumo.

Un profumo adatto ad ogni fascia di età delle donne che sapranno apprezzarlo pienamente in ogni momento. La fragranza ha varie modificazioni in base alla pelle che ne determinerà anche una maggiore o minore durata, ma ben si amalgamerà al corpo e alle narici.

Lo troviamo in diverse dimensioni: 30 ml, 50 ml, 75 ml e 100 ml.

Lista completa degli ingredienti

ALCOHOL • PARFUM / FRAGRANCE • AQUA / WATER • LINALOOL • BENZYL SALICYLATE • LIMONENE • METHYL ANTHRANILATE • TRIS (TETRAMETHYLHYDROXYPIPERIDINOL) CITRATE • ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE • BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE • CI 147 / RED 4 • CI 172 / RED 33 • CI 475 / YELLOW 1 • GERANIOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE • COUMARIN • FARNESOL • CITRAL • CITRONELLOL • BENZYL ALCOHOL • BENZYL BENZOATE*