Le borse sono accessori molto amati dalle donne che le cambiano spesso a seconda del look. Per chi non ama molto le borse capienti, può puntare sulle pochette borsa che si adattano a qualsiasi occasione. Ecco alcuni dei modelli migliori da comprare per sfoggiarle.

Pochette borsa

Sono delle piccole borse, come dice il nome stesso del prodotto, che si adatta a ogni occasione. Le pochette borsa si adattano molto a una donna che ama la praticità e la comodità e che, al tempo stesso, non vuole avere con sé troppe cose oppure oggetti ingombranti da portare in giro. Un modello di borsa molto piccolo, ma comodo e che non permette di portare con sé di tutto considerando le sue dimensioni ridotte.

Considerata un po’ un passe partout in quanto va benissimo sia per occasioni diurne, ma anche serali. Se è il vostro primo acquisto di una pochette borsa, optate per un modello che sia di dimensioni medie, non troppo morbido, in modo che possa proteggere tutto quello che avete intenzione di mettere all’interno, ovvero cellulare, chiavi, documenti, ecc.

In commercio si trovano modelli sia realizzati in sintetico, ma anche con paillettes e lustrini che si addicono maggiormente a una serata particolare, come la notte di Capodanno oppure a Natale o anche per una occasione speciale. Chi è particolarmente attento alle tendenze e alla moda, sicuramente opterà per una pochette in raso lucido oppure vernice.

Ci sono anche pochette borsa in pelle liscia oppure graffiata, simbolo di grande eleganza, ma anche molto resistenti e durature nel tempo. Un materiale del genere permette di proteggere nel modo migliore alcuni oggetti preziosi riposti al suo interno. Per quanto riguarda i colori, si va da tonalità chiare e pastello ad altre più scure nei toni del classico nero. Le pochette borsa sono particolarmente indicate per un matrimonio o una cerimonia come il battesimo.

Pochette borsa: modelli

Per quanto riguarda i modelli di pochette borsa, provate a dare una occhiata alle tendenze della prossima stagione per capire cosa propongono e quali accessori sono maggiormente indicati. Molto eleganti, dalle forme geometriche e con strass o inserti gioiello, sono alcuni dei modelli di pochette borsa da indossare per il prossimo anno.

Completano qualsiasi look, sia da sera, ma anche meno informale. Alcuni modelli sono dotati di una piccola tracolla che potete togliere se lo volete. Alviero Martini presenta dei modelli che si distinguono con le stampe in cocco dalle sfumature molto forti oppure in pelle scamosciata che sono sempre molto eleganti e di classe.

Per chi ama qualcosa di particolare e originale, non mancano le forme a secchiello realizzate in camoscio oppure quelle in stampa animalier per non passare inosservate e catturare l’attenzione. Chi desidera qualcosa di maggiormente vistoso può puntare alle pochette borsa nei colori smeraldo oppure nella combinazione tra gioco e pelle, come nei modelli proposti da Elisabetta Franchi.

La pochette borsa è un must per l’inverno e alcune hanno la forma di mini bauletto nei colori del rosa con inserti in oro e con la catena che è possibile rimuovere. Per un look un po’ più serio, vanno benissimo i modelli in vernice che si adattano molto bene per il lavoro per dare un tocco più professionale all’abbigliamento. In questo caso, sono di forma rettangolare e abbastanza capienti.

Pochette borsa Amazon

Per chi fosse interessato a questo tipo di accessorio per una giornata o serata particolare, il sito di Amazon ne mette a disposizione diversi modelli in modo d’adattarli ai gusti e a look di ogni donna con sconti e promozioni imperdibili. Cliccando sulla foto potete visualizzare tutte le informazioni riguardanti l’articolo. La classifica qui sotto vi propone alcuni modelli tra quelli maggiormente venduti e apprezzati dagli utenti del sito.

1)Miss Lulu morbida pelle scamosciata

Una pochette molto elegante e raffinata, di grande classe che dona una sensazione morbida e confortevole. Si chiude con bottone magnetico, ha uno scomparto principale nella parte superiore. All’interno è dotata di una tasca, un’altra con cerniera e uno scomparto con zip centrale. La catena in oro di ottima qualità. La borsa ha una forma a V. Molto facile da trasportare. Disponibile nei colori beige, rosso, grigio, rosa e nero. Il prodotto più venduto in questo settore.

2)Love Moschino Satin

Un modello di pochette con il logo Love Moschino al centro, mentre le parti laterali hanno la forma di un maxi fiocco. Un modello in raso lucido e adatta per occasioni eleganti e per la sera. Ha un fascino molto romantico. Potete portarla sia a tracolla, ma anche a spalla. Realizzata in materiale sintetico e dispone di clip magnetica. Un modello con fodera interna per contenere tutti i vostri effetti personali. Disponibile nei colori nero, rosa, grigio e champagne. Lo sconto è del 24%.

3)Borsetta da sera pochette metallizzata

Una pochette a forma di busta con catena rimovibile, rivestimento in poliestere. Ha un ciondolo nappa sul lato della borsa. Molto semplice e dai colori luminosi. Contiene tutti i vostri oggetti, tra cui trucchi, ma anche cellulare, portafoglio, ecc. La catena è rimovibile. Adatta per matrimoni e occasioni speciali.

