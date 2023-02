Kate Middleton: gli stivaletti Blundstone sono il suo must have

Non è la prima volta che Kate Middleton sceglie di indossarli: nel suo guardaroba, oltre agli abiti chic e alle scarpe con tacco, ci sono anche calzature più casual adatte alle gite fuoriporta e alle occasioni meno formali. Si tratta degli immancabili stivaletti firmati Blundstone, una vera e propria certezza di stile (oltre che di tendenza).

Kate Middleton: qual è il modello di stivaletti indossato e qual è il prezzo

Quale occasione migliore di una partita di rugby per indossare un outfit comodo ma allo stesso tempo alla moda? Il 4 febbraio 2023 Kate Middleton ha partecipato attivamente alla partita di rugby del suo piccolo George: prontissima a sostenerlo e a fargli da spalla, la principessa del Galles ha scelto un outfit meno formale del solito, ma non per questo meno trendy, anzi.

Per l’importante occasione, Kate Middleton ha scelto un look casual-chic in perfetta tendenza. Al cappotto lungo, ai pantaloni modello skinny e al maglioncino dolcevita color crema, la reale ha scelto come calzature un paio di Chelsea Boots firmati Blundstone marrone scuro anticato. Resistenti e impermeabili, gli stivaletti scelti da Middleton non passano mai di moda, ma al contrario riescono sempre a salvare anche gli outfit in apparenza più semplici.

Comodi, facili da indossare e assai versatili, i Blundstone della principessa riescono a conferire quel pizzico di eleganza sempre molto apprezzabile. Kate Middleton è la dimostrazione che si può essere eleganti e chic anche senza abiti di chiffon e décolleté a spillo: la semplicità non è sinonimo di banale senso della moda, ma al contrario può salvare il look e renderlo perfetto.

Se vi piace lo stile degli stivaletti scelti da Kate Middleton, dunque, non vi resta che fare un giro sul sito ufficiale del brand, che propone un’enorme quantità di modelli e di colorazioni. Il modello scelto dalla principessa è il Chelsea Boots 550 versione Classic, il cui prezzo può variare dai 150 € fino ad arrivare al 190 €. Blundstone è disponibile ovviamente sia sul sito ufficiale, sia su altri siti rivenditori del brand (Amazon ne è un esempio).

Come abbinare gli stivaletti Blundstone di Kate Middleton

Kate Middleton ha scelto la raffinata semplicità per partecipare alla partita di rugby del suo George. Gli stivaletti Blundstone nella colorazione marrone scuro rappresentano a tutti gli effetti la stagione fredda e sono abbinabili a colori simili e colori anche in contrasto. Potreste pensare anche di indossarli in combo a un paio di jeans skinny o mom fit, cintura marrone con fibbia metallica, maglioncino di lana (anche a collo alto) e sotto una bella camicia bianca (must have di stagione). Sopra d’obbligo un bel cappotto lungo e oversize, sciarpa e borsa.

I Blundstone si adattano in realtà alle più disparate situazioni, quindi non vi resta che divertirvi nell’abbinare i colori e i capi di abbigliamento che più vi rappresentano. Sì anche al velluto o ai vestitini più sbarazzini o agli shorts con collant velate.

Kate Middleton ci insegna che la semplicità paga sempre e che lo stile non si misura in base alla sola eleganza.