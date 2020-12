Un abbigliamento comodo è fondamentale in ogni ambito e momento della giornata. Sono diversi i capi da indossare, ma uno di quelli maggiormente adatti in qualsiasi periodo dell’anno è sicuramente la salopette donna, un modello che potete indossare in abbinamento a vari altri outfit. Ecco quali sono i migliori.

Salopette donna

Si rivela essere un abbigliamento all’avanguardia e trend anche oggi da indossare in tantissimi modi e con qualsiasi outfit in modo d’arricchire il vostro abbigliamento in ogni occasione e momento. La salopette donna nasce come campo umile da indossare come tuta da lavoro, ma con il tempo si è evoluto fino a diventare parte dell’outfit di ognuno.

Un capo alla moda che ogni donna ha nel proprio guardaroba. Nasce principalmente e inzialmente come capo maschile, ma negli anni ’30 le dive del periodo cominciano a indossarla attirando l’attenzione su questo capo adatto a qualsiasi occasione e momento. Potete indossarla in qualsiasi momento e con qualunque look creando una mise che sia elegante e sofisticata al tempo stesso.

Un capo che si fa conoscere grazie a Levi Strauss, noto anche per i tantissimi jeans che ha realizzato e il tessuto denim. Nasce come indumento comodo che è possibile indossare tutto il giorno soprattutto da chi svolge lavori duri e pesanti. Si compone di pantaloni con risvolto, ma la caratteristica fondamentale è sicuramente la sua pettorina che, grazie alle bretelle, collega la vita alle spalle.

La salopette donna si può indossare in tantissimi modi, a cominciare da una felpa oversize e orecchini a cerchio dorati più meno grandi. Potete anche indossarla per un look da ufficio ispirandovi un colore più scuro abbinandola a dei mocassini bassi con l’immancabile borsa a tracolla. Un capo indossabile ovunque e con qualsiasi abbinamento.

Salopette donna: modelli

Non è facile scegliere un capo del genere in quanto i modelli di salopette donna sono tantissimi e ognuno si adatta alle varie occasioni. Il modello con la gonna ha conquistato un po’ tutte le donne e le ragazzine che la sfoggiano, soprattutto in primavera e in estate per essere comode e anche alla moda. Potete anche indossarla in autunno con un maglioncino o felpa oversize.

Classica, in jeans blu delavé con tasche sia davanti che dietro, ma anche bottoni è solo uno dei tanti modelli da indossare ovunque e in varie occasioni. Only propone modelli di salopette donna corti con fondo a risvolto oppure nella tonalità ecrù slavata con le spalline che è possibile regolare. Per chi vuole qualcosa di più elegante, si consiglia un modello in jersey di colore nero.

Se volete sperimentare ed essere al centro dell’attenzione, la salopette donna con gonna d’abbinare alle sneakers e da indossare con una scarpa elegante come lo stivaletto con tacco oppure uno stivale basso. Per chi è attento alle ultime tendenze, la salopette donna si caratterizza per toni caldi e avvolgenti con materiali ricercati ed elaborati.

Ferragamo propone un modello color cioccolato in pelle morbida con la cerniera centrale e le bretelle che spariscono per lasciare il posto ai ganci. Alcuni stilisti la propongono nei colori tra il marrone e l’arancio. I modelli si diversificano: dalla gonna con cinturina d’abbinare passando per un modello più classico con tasche, cuciture, ecc.

Salopette donna Amazon

Se siete interessati a un capo del genere, Amazon propone diversi modelli in modo d’accontentare i gusti di tutti approfittando di vari sconti e promozioni imperdibili. Se cliccate sulla foto potete visualizzare le informazioni e promozioni in merito a questo articolo. La classifica qui sotto vi propone alcune tipologie di salopette donna tra quelle maggiormente gettonate e richieste dagli utenti della piattaforma.

1)Achioowa donna salopette jeans

Un modello lungo adatto per qualsiasi occasione realizzato in cotone con tasche nella parte superiore e nei pantaloni. Una tutina di ottima qualità che vi permette di essere molto elegante e alla moda al tempo stesso. Adatta per tutti i giorni o anche per un banchetto oppure per la spiaggia. Realizzata in ottimo tessuto e di qualità. Il pantalone è a zampa d’elefante. Disponibile in vari colori. Il prodotto più venduto di questo settore.

2)Lee Bib salopette donna

Un modello con tasca sul petto che è possibile regolare grazie ai regolatori in metallo. Realizzata in cotone. Si tratta di una tuta in cotone con cucitura a triplo ago. Adatta per l’uso di tutti i giorni. Un buonissimo prodotto e indossabile in qualsiasi occasione. Disponibile nei colori blu scuro e chiaro. In vendita con il 56% di sconto.

3)Fansu salopette donna

Un modello in denim con gonna blu in chiffon e cinturino: potete regolarla e dispone sia di tasca che di bottoni. Di ottima qualità per una vestibilità comoda e delicata sulla pelle. Va bene per ogni donna. Molto facile d’abbinare. Senza maniche. Un modello che veste leggero, ma molto largo. Disponibile nel colore nero.

