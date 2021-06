Jeans da donna: i trend stagionali

Sono diversi i capi che possono indossare le donne per essere chic in ogni momento e situazione. Tra i vari indumenti, i jeans da donna rappresentano un classico intramontabile anche perché adatti a tantissime situazioni e occasioni. Ecco quali ordinare in base alle ultime tendenze in merito.

Jeans da donna

Un capo must have e presente nel guardaroba di ogni donna. A prescindere che si opti per uno stile classico oppure moderno, il jeans da donna non può assolutamente mancare per completare il proprio look. Un acquisto assolutamente facile da fare, considerando anche i tantissimi modelli in circolazione e alcune delle migliori marche che si trovano in commercio.

Ovviamente bisogna scegliere un capo che si adatti al proprio corpo e valutarli con occhio critico in modo da capire se possono andare bene e quale jeans da donna indossare anche in base alla propria corporatura.

I modelli skinny, quindi molto aderenti ed elasticizzati da indossare con stivaletti o anche sneakers si adattano a un fisico magro che voglia esaltare questo lato.

Il modello straight, ovvero il classico a sigaretta che ricorda un po’ gli anni ’70, si distingue per uno stile maschile dal taglio diritto, non elasticizzato e neanche aderente. Ci sono poi modelli a palazzo che partono dal punto vita allargandosi, man mano che scendono fino a coprire la scarpa.

Il modello baggy è dal cavallo basso e ampio sulla gamba e aderente sul polpaccio.

I modelli flare, tipici degli anni ’70 con la vita bassa sono dei jeans da donna che piacciono molto e sono particolarmente graditi anche oggi. Un modello indossato soprattutto dalle donne con un fisico longilineo. Chi ha un fisico curvy può optare per dei jeans un po’ svasati e dai colori scuri.

Jeans da donna: modelli

A vita alta, skinny o cropped sono un capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile. Inoltre, i jeans da donna si adattano a qualsiasi look e stanno bene con tutto. Sono diventati, nel corso degli anni, un po’ il simbolo di una moda pratica, giovane e anche alla moda. Il denim è una presenza fissa in passerella e anche nell’armadio delle donne di ogni età.

Tra le tendenze della stagione, vi sono sicuramente i modelli strappati, logori che continuano a dominare. Gli stilisti e i grandi marchi della moda li propongono in ogni modo: con taglio nella parte bassa della gamba oppure larghi al fondo, magari abbinati a una camicia bon ton o un blazer, perfetti per un look da ufficio.

Il modello skinny, quindi molto stretto e fasciante, piace tantissimo ed è molto gettonato sia sulle passerelle, ma anche tra le fashion blogger. In questo caso, si possono abbinare con una camicia o t-shirt oversize. I jeans da donna sono anche proposti in fantasia patchwork con scampoli di vari tessuti cuciti insieme che ricordano gli anni Settanta per uno stile originale e unico al tempo stesso.

I brand li propongono anche scoloriti e sbiaditi con effetti unici e insoliti come nei modelli bicolor del marchio Pence, che sono molto scuri nella parte superiore e più chiari nella zona delle caviglie. I jeans con l’orlo sfilacciato o sfrangiato sono un’altra tendenza di questa stagione. Infine, per l’estate, quindi per la spiaggia o un aperitivo non possono assolutamente mancare i classici shorts che possono essere anche molto sgambati e seducenti.

Jeans da donna Amazon

Per trovare i migliori capi di questo tipo, il sito di Amazon permette di approfittare di sconti e prezzi dal ribasso che non si può lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare delle informazioni al riguardo. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori jeans da donna da indossare in questo periodo scelti tra quelli più desiderati e amati dalle utenti dell’e-commerce.

1)Only Onloroyal high waist

Un modello di jeans da donna skinny, molto robusto e resistente. Sono jeans delicati dalla forma tubolare che si adattano perfettamente al fisico e alla gamba. Hanno un taglio molto sottile e sottolineano la gamba grazie anche alla miscela di fibre con cui sono realizzati. Sono a vita alta con 5 tasche. Realizzati in cotone, poliestere ed elastan. Hanno sia bottoni che cerniera. In vendita con il 40% di sconto.

2)Jophy & Co. Pantalone

Un pantalone in cotone elasticizzato con strappi decorativi, strass e brillanti. Dotato di cinque tasche. Un modello elasticizzato con chiusura a bottone e cerniera. Dona una grande vestibilità e comodità. Sono jeans di ottima qualità che vestono molto bene. In vendita con lo sconto del 33%.

3)Pepe Jeans Venus

Un modello skinny, molto aderente e stretto. Un jeans in denim elastico del celebre marchio Pepe realizzati in cotone ed elastan. Donano una vestibilità molto aderente. Hanno una chiusura con cerniera e doppio bottone e la vita bassa. Si possono abbinare con una t-shirt o maglietta attillata. Molto morbidi. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Hanno uno sconto del 5%.

