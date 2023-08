J-Beauty: come funziona la nuova skincare giapponese

J-Beauty è una skincare a base di prodotti come detersione, oli e creme per una pelle morbida e ben idratata.

Nel campo della beauty routine e della skincare, sono diversi i prodotti e i passaggi da seguire. In questo settore sta spopolando un rituale di bellezza molto noto e popolare per avere una pelle di porcellana. Si tratta di J-Beauty, una tecnica di origine nipponica di cui spieghiamo qui sotto i segreti.

J-Beauty

Con questo termine si fa riferimento a una tecnica che usano le donne giapponesi per ottenere una pelle liscia e perfetta. Infatti, il nome J-Beauty sta proprio a indicare bellezza giapponese, ovvero il rituale di skincare di origine nipponica che tanti risultati permette di garantire e che è un passaggio fondamentale per prendersi cura della pelle.

Le donne di origine nipponica sono note per avere un viso di porcellana, molto delicato e morbido. Il merito, oltre che della loro costituzione e fisicità, dipende anche molto da questo rituale di bellezza che applicano alla propria pelle. Una skincare che, insieme a quella coreana, è sicuramente tra le più apprezzate e volute.

Un trend dove si tende a favorire la semplicità e la naturalezza che non passano mai di moda e rendono la pelle, non solo bella, ma anche naturale. Bisogna applicare i prodotti nel modo giusto, seguendo sia un ordine ben preciso, ma anche l’adeguata manualità. Un approccio che si basa, non solo sulla bellezza, ma anche sull’armonia interiore.

J-Beauty: segreti e tecniche

Un passaggio, un rituale di bellezza che si basa su una beauty routine molto rigida per cui la pelle delle donne appare morbida e delicata, proprio come se fosse di porcellana. Una pelle che non soltanto bella, ma anche ben levigata, compatta, luminosa e soprattutto priva di imperfezioni e di difetti come quella delle donne giapponesi.

Come ogni skincare che si rispetti, anche nella J-Beauty si parte dalla detersione con prodotti adeguati e mirati alla propria pelle. In tal caso, si consiglia un detergente per il viso che non sia solo naturale, ma anche fresco e semplice, oltre che efficace in grado di rimuovere così le impurità e i residui di trucco e di sporco.

Si passa poi al tonico che permetta alla pelle di essere maggiormente tonica e compatta. Il tonico si usa dopo il detergente e permette di dare alla pelle una sferzata di energia, ma anche di renderla maggiormente luminosa. In questo modo è possibile prepararsi al trattamento per i passaggi successivi. Il siero è da scegliere in base alla propria età e pelle.

Ci sono infatti sieri di tutti i tipi che possono essere illuminanti, antirughe, schiarenti o idratanti a seconda delle necessità ed esigenze della propria pelle. La crema è poi l’ultimo passaggio in quanto fornisce gli ulteriori benefici presenti già con il siero. Si consiglia di optare per prodotti leggeri in modo da non appesantire troppo la pelle.

J-Beauty: quali prodotti

Una nuova tendenza di skincare giapponese con prodotti adeguati disponibili su Amazon dove è possibile visualizzare i dettagli cliccando sulla foto. Qui sotto una classifica con i tre migliori articoli di J-Beauty per una pelle morbida e delicata con una descrizione di ognuno.

1)Uriage Hyseac gel detergente

Un gel indicato per la pelle mista e grassa nella confezione da 500 ml che permette di eliminare le impurità e gli eccessi di sebo. Rispetta e ripristina l’equilibro della pelle. Un profumo che risulta molto gradevole e quindi ottimo da usare come trattamento quotidiano per la pelle. Lascia la pelle pulita e detersa in profondità.

2)Scienze Estetiche tonico viso astringente pori

Un tonico che non solo purifica, ma idrata anche la pelle restringendo i pori indicato per pelle grassa e mista. Rende la pelle fresca e luminosa grazie a una formula con elementi naturali e priva di siliconi o parabeni. Ha proprietà esfolianti che rendono la pelle morbida e delicata, oltre che sensibile.

3)Biolis detox crema

Una crema viso indicata per il giorno al carbone bianco giapponese nella confezione da 50 ml. Una crema da applicare mattina e sera dopo il detergente e il tonico che ha proprietà sia purificanti, quindi utili a pulire la pelle, ma anche rivitalizzanti per dare energia e stimolare la microcircolazione dell’epidermide.

