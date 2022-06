Candidata numerose volte al Premio Oscar, Isabelle Adjani è un’ attrice di grande successo, amata tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Scopriamo la sua storia dall’esordio nel mondo del cinema al grande successo.

Chi è Isabelle Adjani

Isabelle Yasmina Adjani, nata a Parigi il 27 giugno 1955, è un’attrice francese.

Cresce nella capitale con il fratello Eric, il padre Mohammed, algerino arruolato nell’esercito francese, e la madre Emma, immigrata tedesca. Si inserisce nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni quando ottiene il suo primo ruolo nel film “Le Petit Bougnat”.

Prende parte poi al film di Molière “L’École des Femmes” dove ha modo di farsi apprezzare per l’interpretazione di Agnès. Si presenta poi al grande pubblico con il film di Pinoteau “Lo schiaffo”, un successo del 1974 che la porta ad essere una delle attrici più popolari e amate dalla critica.

Ottiene infatti, a soli vent anni, un David di Donatello come miglior attrice esordiente straniera.

L’esordio e il successo di Isabelle Adjani

In questo periodo collabora con quelli che sono i registi più importanti del tempo come Truffaut, Polanski o Téchiné. Con l’inizio degli anni ottanta partecipa a film noti come “Possession” o “Quartet” che le fanno ottenere riconoscimenti al Festival di Cannes come miglior interpretazione femminile.

Successivamente, con “Camille Claudel” vince l’Orso d’argento come miglior attrice e decide poi di tornare a recitare a teatro.

A questo continua ad affiancare progetti cinematografici come “La Regina Margot” di Chéreau o “Diabolique” di Chechick. L’attrice però non si farà conoscere al pubblico solo per questi progetti, ma anche per una breve carriera musicale.

Altri progetti di Isabelle Adjani

Isabelle Adjani, infatti, si inserisce nel mondo della musica grazie a Serge Gainsbourg che la fa esordire nel 1974. Registra la canzone “Rocking Chair” per lo show “Maritie” mandato in onda in televisione. Diversi anni dopo realizza un intero album che le fa ottenere il primo posto nella hit parade, per poi allontanarsi momenteaneamente. Si riavvicina alla musica nel 2006 con la pubblicazione di un album scritto da Jacno.

Dalla fine degli anni ’90 l’attrice si è ritirata in Svizzera, dopo una difficile convivenza in Francia con i fan. Per quanto infatti la filmografia di Adjani sia limitata, l’attrice ottiene numerosi riconoscimenti da parte della critica e il suo successo è indescrivibile.