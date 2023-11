Scopriamo insieme 10 modelli di stivali per polpaccio largo, in grado di slanciare la figura.

Scopriamo insieme 10 modelli di stivali per polpaccio largo, in grado di slanciare la figura. Stiamo parlando delle calzature più comode e versatili per la stagione fredda, che consentono di affrontare le temperature rigide ed essere sempre alla moda.

10 stivali per polpaccio largo: i migliori modelli per slanciare la figura

Quando si parla di inverno e moda, non si può non parlare degli stivali. Sono le calzature più comode, versatili e calde per affrontare le temperature rigide ed essere sempre alla moda. Le donne che hanno un polpaccio importante sanno quanto sia difficile trovare uno stivale ampio e comodo, adatto alle misure. La maggior parte dei modelli sono troppo stretti, ma ci sono stivali a gamba larga che sanno unire perfettamente eleganza e comodità. Si tratta di modelli indispensabili per polpacci curvy o muscolosi, comodi per chi soffre di gonfiore e che riescono a donare un effetto snellente e allungante, slanciando la figura. Oltre ad essere comodi, infatti, riescono a far sembrare più snelle, riuscendo ad abbinarsi a jeans skinny, jennings e anche alle minigonne, visto che le gambe appariranno più sottili.

Scopriamo insieme alcuni dei migliori modelli di stivali per polpaccio largo:

Stivale con gambale largo di Nero Giardini : tacco di 4 centimetri, pelle di alta qualità, modello in grado di avvolgere la gamba senza stringere, flessibile grazie all’elastico e alla zip, e con un effetto snellente;

: tacco di 4 centimetri, pelle di alta qualità, modello in grado di avvolgere la gamba senza stringere, flessibile grazie all’elastico e alla zip, e con un effetto snellente; Stivale con gambale largo Geox Felicity : stivali per polpacci grossi facili da abbinare e molto eleganti, con tacco basso e zip laterale. Sono alti fino al ginocchio ma fasciano la gamba in modo morbido;

: stivali per polpacci grossi facili da abbinare e molto eleganti, con tacco basso e zip laterale. Sono alti fino al ginocchio ma fasciano la gamba in modo morbido; Stivali per polpacci grossi Gabylou – Chrystel : un modello ampio e morbido, con bande elastiche sotto al ginocchio e fibbie laterali in alto e alla caviglia. Hanno un tacco di 7 centimetri in grado di donare un effetto snellente e di slanciare la figura;

: un modello ampio e morbido, con bande elastiche sotto al ginocchio e fibbie laterali in alto e alla caviglia. Hanno un tacco di 7 centimetri in grado di donare un effetto snellente e di slanciare la figura; Stivali per polpacci grossi Amazon Essentials : stivale comodo adatto ad una pianta del piede ampia, con un gambale largo e flessibile, in morbida pelle scamosciata, da indossare con un effetto arricciato, e un tacco di 5 centimetri ampio e stabile;

: stivale comodo adatto ad una pianta del piede ampia, con un gambale largo e flessibile, in morbida pelle scamosciata, da indossare con un effetto arricciato, e un tacco di 5 centimetri ampio e stabile; Stivali texani con gambale largo Elara : design grintoso in stile cowboy, perfetti per un tocco di carattere al look, con forma allungata e arrotondata sulla punta e tacco basso e largo. Sono morbidissimi e molto larghi sul polpaccio;

: design grintoso in stile cowboy, perfetti per un tocco di carattere al look, con forma allungata e arrotondata sulla punta e tacco basso e largo. Sono morbidissimi e molto larghi sul polpaccio; Tamaris Donna Stivali Plateau : stivali fin sopra al ginocchio, molto morbidi e con un gambale largo, in grado di mantenere la loro promessa e dare vita ad uno stile unico, sulla base della comodità;

: stivali fin sopra al ginocchio, molto morbidi e con un gambale largo, in grado di mantenere la loro promessa e dare vita ad uno stile unico, sulla base della comodità; Stivali al ginocchio BATA : un modello che arriva al ginocchio, con tacco largo e gambale largo, per una comodità unica. Uno stivale da donna elegante e casual nello stesso tempo;

: un modello che arriva al ginocchio, con tacco largo e gambale largo, per una comodità unica. Uno stivale da donna elegante e casual nello stesso tempo; Tripoli-SY : uno stivale da donna in crosta di pelle che arriva fino al ginocchio, con gambale largo e tacco comodo. Un modello molto apprezzato dalle donne proprio perl a sua comodità e la sua versatilità;

: uno stivale da donna in crosta di pelle che arriva fino al ginocchio, con gambale largo e tacco comodo. Un modello molto apprezzato dalle donne proprio perl a sua comodità e la sua versatilità; Toni Pons Tacoma-P : uno stivale da donna in pelle che arriva fino al ginocchio, con un tacco di quattro centimetri e gambale largo. Un modello molto comodo e versatile, apprezzato dalle donne;

: uno stivale da donna in pelle che arriva fino al ginocchio, con un tacco di quattro centimetri e gambale largo. Un modello molto comodo e versatile, apprezzato dalle donne; Stivali al ginocchio con cerniera decorativa BATA: uno stivale che arriva fino al ginocchio ed è reso ancora più bello ed elegante da una cerniera decorativa e brillante. Un modello molto morbido e anche molto elegante.

