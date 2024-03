Quanto costa il top virale di Intimissimi da avere assolutamente per la prossima stagione? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Intimissimi, quanto costa il top virale (da non farsi scappare)?

Manca poco all’arrivo della primavera ed è ora di pensare a cosa indossare per la stagione. Divenuto virale, anche tra le caleb, un top di Intimissimi, che risulta anche essere assolutamente perfetto per la bella stagione. Questo top è inoltre perfetto per essere indossato in vari momenti della giornata, oltre a essere super versatile e facilmente abbinabile. Il top di Intimissimi è un top a maniche lunghe super aderente con scollo a barchetta. E’ realizzato in cashmere e lo stiamo vedendo indossato da tante star e anche da tante tiktoker. Il top è molto leggero e quindi si può portare ad esempio sotto una felpa o un pullover nelle giornate più fresche, oppure con sopra una giacca biker. Ma, quanto costa? Il top virale di Intimissimi costa 32,90 euro ed è disponibile in ben 17 colori diversi, dai classici nero, bianco e grigio, all’azzurro, rosa e verde. Insomma davvero impossibile non trovare il colore perfetto per ognuna di noi. Cosa state aspettando quindi per acquistare sul sito del brand questo top tanto amato anche dalle caleb?

Intimissimi, come indossare il top virale amato anche dalle celeb

Come abbiamo appena visto, il capo must have per la prossima stagione è il top di Intimissimi, ovvero una maglia in manica lunga in morbido modal ultralight con cashmere e scollo a barchetta. Tante le celebrities che hanno già sfoggiato questo top, da Irina Shayk, a Jasmine Tookes, passando per Kendall Jenner e Jennifer Lopez e finendo con Emily Ratajkowski, che lo ha indossato recentemente mentre faceva una passeggiata per le strade di New York. Vediamo adesso insieme come indossare al meglio questo top, che è davvero super versatile e adatto a tante situazioni diverse. Oltre che a essere molto comodo:

Blazer : un modo per indossare questo top è come ha fatto Irina Shayk, che ha optato per quello di colore beige e lo ha abbinato a una camicetta della stessa nuance e a un blazer over anch’esso sui toni del beige. Ai piedi un paio di stivali beige, senza dimenticare la clutch anch’essa beige, per un look total color davvero super elegante.

: un modo per indossare questo top è come ha fatto Irina Shayk, che ha optato per quello di colore beige e lo ha abbinato a una camicetta della stessa nuance e a un blazer over anch’esso sui toni del beige. Ai piedi un paio di stivali beige, senza dimenticare la clutch anch’essa beige, per un look total color davvero super elegante. Jeans : in una giornata più calda, questo top può essere indossato abbinato semplicemente a un paio di jeans a vita bassa, e ai piedi un paio di sneakers per un look casual, o un paio di slingback dello stesso colore del top. Jlo, per un look più elegante, ha abbinato il top di colore nero a un paio di pantaloni di colore beige e a un paio di décolleté con tacco.

: in una giornata più calda, questo top può essere indossato abbinato semplicemente a un paio di jeans a vita bassa, e ai piedi un paio di sneakers per un look casual, o un paio di slingback dello stesso colore del top. Jlo, per un look più elegante, ha abbinato il top di colore nero a un paio di pantaloni di colore beige e a un paio di décolleté con tacco. Giacca: infine si può abbinare a una giacca biker, che tanto vengono indossate in primavera, e un paio di pantaloni o di jeans.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze Moda Primavera 2024: i 6 blazer che ogni donna dovrebbe avere

Moda donna, il blazer è la tendenza primavera 2024: consigli e outfit