Interior design: come arredare la casa in modo pratico e funzionale

Oggi è fondamentale ripensare alla propria casa in modo pratico e funzionale, con spazi perfettamente in grado di soddisfare le nuove esigenze dell’abitare. Scopri come!

Negli ultimi anni la casa ha assunto un ruolo ancora più centrale nella quotidianità di milioni di persone, diventando sempre più spesso un ambiente dove conciliare attività della sfera privata e professionale. Per questa ragione al giorno d’oggi è fondamentale ripensare l’abitazione, dando vita a una casa che risulti al contempo elegante, bella ma anche pratica e funzionale, con spazi perfettamente in grado di soddisfare le nuove esigenze dell’abitare.

Ripensare la distribuzione degli ambienti della casa

Innanzitutto, è importante guardare alla distribuzione degli ambienti della casa tenendo conto delle proprie preferenze ed esigenze, così da stabilire se sia necessario intervenire per migliorare l’esperienza abitativa.

Per esempio, al giorno d’oggi spesso si sceglie di abbattere una parete per creare maggiore continuità tra la cucina e la zona living, una soluzione con cui è possibile anche usufruire di uno spazio più ampio.

Allo stesso modo, è possibile ridurre le dimensioni di una camera da letto nel caso in cui si abbia il desiderio o la necessità di aggiungere alla casa un piccolo bagno privato, oltre a quello padronale.

Gli interior designer promuovono la funzionalità nelle abitazioni contemporanee anche prevedendo nei loro progetti l’allestimento di un’area di servizio separata dagli altri spazi della casa: in assenza di ripostiglio, per esempio, risulta sempre più gettonata la scelta di integrare lavatrice e asciugatrice all’interno degli armadi a muro.

Ottimizzare lo spazio indoor con le porte scorrevoli

Per migliorare la funzionalità dell’ambiente domestico è necessario dedicare la giusta attenzione anche alla scelta dei serramenti, per esempio optando per le porte scorrevoli, elementi che permettono di ottimizzare gli spazi, soprattutto se di dimensioni più contenute.

In quest’ambito, per disporre di un’ampia possibilità di scelta è possibile affidarsi ad aziende specializzate come il produttore di porte Cocif, leader del settore con un ricco catalogo di prodotti di alta qualità dal design italiano.

Dalle porte scorrevoli esterne a muro fino a quelle a scomparsa, ogni proposta dell’azienda può essere personalizzata sotto numerosi aspetti, come dimensioni, sistemi di scorrimento e finiture.

Per quanto riguarda i materiali, invece, Cocif propone porte scorrevoli in vetro eleganti e raffinate, con la possibilità di scegliere tra lastre trasparenti, ideali per aumentare la luminosità degli spazi interni della casa, e opache, con cui dare vita ad ambienti contraddistinti da maggiore privacy. In alternativa, l’azienda realizza anche porte scorrevoli in legno, con finiture che vanno dal noce al rovere, in grado di inserirsi perfettamente in ambienti dallo stile sia classico che contemporaneo.

Quali arredi per una casa funzionale?

Per dare vita a una casa pratica e funzionale è importante valutare con attenzione anche gli arredi, per esempio orientandosi verso elementi versatili e flessibili, in grado di adeguarsi in modo facile e veloce alle diverse esigenze che possono sorgere nel tempo così come nel corso delle differenti stagioni.

Naturalmente, mobili e complementi possono essere utilizzati anche come veri e propri divisori o demarcatori spaziali. Per esempio, le librerie al giorno d’oggi vengono largamente impiegate per separare due spazi attigui come la sala da pranzo e la zona relax.

La possibilità di reinventare l’ambiente indoor quando necessario permette di dare libero sfogo alla creatività, così da vivere in una casa non soltanto funzionale ma anche in linea con la propria personalità e il proprio stile di vita.