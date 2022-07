Incidente domestico a Fiuggi: un bambino di due anni è rimasto gravemente ustionato. La madre gli ha versato accidentalmente addosso dell’acqua bollente.

Incidente domestico a Fiuggi: bimbo di due anni ustionato

Nella giornata di martedì 26 luglio, un drammatico incidente domestico si è consumato a Fiuggi, in provincia di Frosinone.

Un bambino di soli due anni, infatti, ha riportato severe ustioni quando una pentola d’acqua bollente si è improvvisamente rovesciata.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, intorno alle ore 13:00 di martedì 26, la mamma del piccolo stava scolando la pasta quando, forse per un gesto improvviso del figlio, ha versato accidentalmente l’acqua bollente addosso al bambino.

La donna, che lavora come farmacista presso la farmacia Cataldi Carcano, ha contattato i soccorsi.

Il posto è stato raggiunto anche dalle forze dell’ordine che stanno indagando sulla dinamica.

Ricovero in prognosi riservata

Il bimbo di due anni è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso in eliambulanza. Il piccolo è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sin dal primo intervento dei paramedici, le condizioni del giovanissimo paziente sono subito apparse estremamente gravi. Per questo motivo, quindi, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso.

A quanto si apprende, il bambino ha riportato ustioni di secondo grado sulla maggior parte del corpo. In particolare, è stata segnalata la presenza di ustioni al volto, al torace e alle braccia. Il piccolo paziente sta lottando tra la vita e la morte.