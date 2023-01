Paul Newman è stato un attore indimenticabile, ma anche regista e produttore cinematografico. Nato il 26 gennaio 1925, ha lasciato in eredità una serie di film che sono rimasti nella storia del cinema.

Paul Newman, l’indimenticabile icona del cinema

Paul Newman è nato il 26 gennaio 1925 ed è scomparso il 26 settembre 2008. Filantropo e appassionato di automobili, è famoso per essere stato un attore di grandissimo talento, ma anche regista e produttore cinematografico. È stato il protagonista di alcuni dei titoli più iconici di tutto il panorama cinematografico di Hollywood ed è stato vincitore di un Emmy Award, di sette Golden Globe, di un Oscar alla carriera, nel 1986, di uno come migliore attore protagonista per la sua interpretazione ne Il colore dei soldi, nel 1987 e del premio umanitario Hersholt, nel 1994.

Oltre ad un grande talento, rimane indimenticabile la sua grande bellezza, così come la sua naturale eleganza e i suoi occhi magnetici. È sempre stato un uomo dal fascino irresistibile, che riusciva a brillare di luce propria davanti a qualsiasi telecamera. In occasione di questa data speciale, che coinciderebbe con il suo compleanno, scopriamo insieme quali sono stati i suoi migliori film, che hanno contribuito a renderlo un’icona del cinema.

I migliori film di Paul Newman

I film di Paul Newman sono rimasti nella storia. Scopriamo insieme alcune delle pellicole considerate le migliori: