Idee regalo uomo per Natale: alla scoperta delle creme viso

Il Natale si avvicina e, insieme a lui, la necessità di fare i regali diventa sempre più impellente. Se per le donne è più facile scegliere, per gli uomini la questione diventa un po’ più complicata, soprattutto se ci si riduce all’ultimo momento. Ma se volete sorprenderlo davvero noi abbiamo la perfetta soluzione: le creme viso.

Come scegliere la migliore crema viso da regalare

Per fortuna il tabù per il quale gli uomini non si prendono cura della propria pelle è stato ampiamente sdoganato. Per questo motivo, in commercio è possibile trovare soluzioni adatte a qualsiasi esigenza ed età.

Con il Natale in arrivo, poi, non c’è niente di meglio che prendere delle creme per il viso per regalo. Per scegliere quelle giuste, però, è importante capire il tipo di pelle su cui verranno applicate e anche il risultato che si vuole ottenere.

Ciò vuol dire che bisogna considerare se la pelle è secca o grassa, se sono mai state utilizzate creme idratanti, se il viso è liscio o poroso e, infine, l’età. C’è anche un altro fattore da valutare quando si decide di regalare delle creme per Natale: il gusto personale in quanto una crema non deve mai risultare sgradevole.

Le diverse tipologie di creme per viso da uomo

Qual è l’obiettivo che si vuole ottenere tramite l’applicazione di creme per il viso? Se lo scopo è idratarsi, i prodotti più adeguati sono creme viso per uomo idratanti che tendono ad avere una consistenza media.

Esse servono soprattutto per ristabilire il corretto livello di idratazione della pelle, un qualcosa da non sottovalutare assolutamente quando ci si trova in fasi della vita piene di stress. Grazie a queste, infatti, il destinatario si sentirà sempre fresco e idratato.

Se invece l’obiettivo è evitare (per quanto sia possibile) l’invecchiamento, dovrete pensare di acquistare creme antirughe uomo che, rispetto alle idratanti, tendono a essere leggermente più specifiche contenendo principi attivi idonei a limitare la comparsa dei segni del tempo.

Questi sono prodotti che cercano di rallentare il decadimento delle cellule epiteliali del viso, e per questo motivo è necessario verificare che siano effettivamente di qualità.

C’è anche chi vuole lavare il proprio viso delle cellule morte. In questi casi, le creme viso di vostro interesse sono quelle scrubbing. Consigliate per persone di tutte le età, durante l’acquisto non è necessario prestare nemmeno troppa attenzione al tipo di pelle che si possiede.

Lo scrubbing, tra le altre cose, non è un processo da sottovalutare poiché le cellule morte hanno il difetto di rimanere sul nostro viso creando inestetismi e, nel caso di pelli grasse, persino patologie e infezioni.

Questi prodotti, inoltre, possono essere alternati a creme idratanti: si rimuovono le cellule morte e la pelle rimane più pulita e luminosa.

Non resta che capire il tipo di pelle dell’uomo a cui volete regalare per Natale una crema per il viso, il budget a vostra disposizione (ricordatevi però che i prodotti di qualità non sono sempre economici) e concentrarvi sul suo gusto personale. A quel punto sarete in grado di acquistare un dono che verrà certamente apprezzato.