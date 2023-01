Ian Somerhalder è un attore molto noto soprattutto per le serie TV Lost e The Vampire Diaries: conosciamolo meglio

Chi si potrebbe mai dimenticare di Ian Somerhalder, l’affascinante attore americano protagonista di The Vampire Diaries? Scopriamo di più su di lui.

Ian Somerhalder: le origini

Ian Joseph Somerhalder è nato l’8 dicembre 1978 a Covington, nello Stato della Louisiana, da Robert, ex imprenditore edile, e da Edna, che invece lavorava come massaggiatrice, oltre a essere stata direttrice di una cooperativa di fattorie nello Stato del Mississippi.

Ha una sorella, Robyn, e un fratello che all’anagrafe presenta lo stesso nome del padre. Quando aveva tredici anni Robert ed Edna divorziarono e Ian rimase a vivere con la madre, la quale ebbe un ruolo fondamentale nell’incoraggiare il figlio a intraprendere la carriera di modello. Le offerte non tardarono ad arrivare e Ian, grazie al suo sguardo magnetico e al suo fisico impeccabile (1,77 cm di altezza per 71 kg) può vantare passerelle con i migliori stilisti al mondo, tra cui Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Calvin Klein e Guess.

Col passare del tempo Ian si innamora della recitazione, gli vengono affidati alcuni ruoli marginali in alcune serie Tv come “Smalville” e “Law and Order” , ma la sua carriera come attore decolla grazie al ruolo di Boone Carlye nella fortunata serie “Lost”, andata in onda dal 2004 al 2010, e si consacra grazie all’interpretazione di Damon Salvatore, l’indimenticato e sexy vampiro nella pluri-premiata serie Tv “The Vampires Diares”, accanto all’amico Paul Wesley, che nella serie interpretava Stefan Salvatore, fratello minore di Damon.

Grazie a questo ruolo, Ian è divenuto una vera e propria star, guadagnandosi svariati riconoscimenti, tra cui diversi People’s Choice Awards e un alcuni Teen Choice

Awards.

Ian Somerhalder: nuovo figlio in arrivo!

Il 9 gennaio scorso l’attore ha annunciato, sul proprio profilo Instagram, che presto sarà di nuovo padre. Sua moglie, l’attrice Nikki Reed, è infatti in dolce attesa del loro secondogenito. Nel post troviamo un meraviglioso scatto che ritrae sua moglie con in braccio la loro prima figlia e una mano sul pancione. L’attore 44enne lo ha commentato così, emozionando fan e non solo:

“Tutto ciò che ho sempre voluto fin da quando ero ragazzo era di avere una famiglia numerosa. Grazie Nik per avermi fatto questo dono. Pronti per il secondo round! Grazie e ancora grazie a questa incredibile donna per il dono della vita e dell’amore, per essere la mamma più incredibile e per lavorare così duramente per realizzare i nostri sogni!”

Nikki Reed, conosciuta soprattutto per il ruolo della vampira Rosalie Hale nella saga di successo di “Twilight”, ha postato la stessa foto sul proprio canale Instagram, seguita da queste parole:

“Il 2023 celebra la vita. Anni di sogni e preghiere per questo momento. Così tanto amore. Che regalo!”

Ian Sommerhalder e Nikki Reed stanno insieme dal 2014, dopo che l’attore ha deciso di chiudere la sua relazione con Nina Dobrev, conosciuta sul set di “The Vampires Diares”, dove la Dobrev interpretava la ragazza amata da Damon, Elena Gilbert, e hanno convolato a nozze nell’aprile del 2015, dopo un solo anno di fidanzamento.

Il 25 luglio 2017 è nata la loro primogenita, Bodhi Solei. Poche le foto pubblicate della figlia, entrambi i genitori tengono molto alla tutela della privacy.

Ian Somerhalder e l’amore per l’ambiente e gli animali

Ian Somerhalder ha sempre posto la tutela dell’ambiente tra i valori primari della propria esistenza. Quello che accadde nell’aprile del 2010 alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon (un blowout provocò un’esplosione che causò la più grande perdita di petrolio in mare della storia americana) lo segnò a tal punto da portarlo a fondare la Ian Somerhalder Foundation (The Good Beginning), organizzazione che ha come scopo primario la tutela dell’ambiente e delle sue creature.

Inoltre, insieme al fratello, Robert Somerhalder, che perse la casa durante l’uragano Katrina del 2005, ha dato vita a una piccola impresa, la Built of Barnwood, al fine di tramutare vecchi pezzi di legno o detriti in oggetti utili.