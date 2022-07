I sieri anti-età ideali per la protezione della pelle e la riduzione delle rughe

Fra i prodotti alleati della pelle, il siero anti-età vanta un ruolo di prim’ordine. Se inserito correttamente nella beauty skincare routine, il siero è un cosmetico insostituibile da abbinare con costanza ai prodotti detergenti, al tonico e alle creme idratanti.

Considerando una risposta univoca a domande quali come combattere le rughe dal viso, come contrastare le rughe dalla fronte, le rughe intorno alla bocca, non possiamo che sottolineare la straordinaria importanza di un prodotto come il siero, perfetto per idratare la pelle, stimolare il rinnovamento cellulare, lenire, dare tono e compattezza della pelle, e illuminare l’incarnato del viso.

I prodotti di nuova generazione, studiati per proteggere la pelle e per ritardare i segni del tempo, si arricchiscono di una formula come quella proposta da L’Oréal Paris Siero Midnight. L’innovazione proposta nei laboratoires del leader mondiale della cosmetica, di cui puoi scoprire di più su loreal-paris.it/siero-midnight, permette alle donne di oggi di avere un ottimo alleato per il benessere e la protezione di una pelle sottoposta a una vita stressante. Il ruolo principale del siero è l’effetto di rinnovamento cellulare grazie alla formula ispirata dalla scienza delle cellule madri. Un uso costante del siero consente di migliorare la qualità dell’epidermide e di renderla radiosa.

Idratazione profonda e riduzione delle rughe

L’effetto del siero sulla pelle consente di idratare a fondo la pelle e ridurre le rughe. Sieri e creme viso devono essere usati in perfetta sinergia, per ottenere il miglior risultato possibile.

Un utilizzo corretto prevede di stendere il siero prima della crema usata abitualmente, e subito dopo aver deterso accuratamente la pelle, e sfruttato le potenzialità di un buon tonico. Grazie alla texture liquida e leggera, il siero penetra a fondo e rapidamente per poi preparare la pelle ai benefici della crema.

Del siero è bene sapere che non può essere paragonato a una crema, e nemmeno la può sostituire.

La scelta del siero deve considerare il risultato che si desidera ottenere, così come la tipologia di pelle da trattare e le esigenze individuali. In tutti i casi è bene ricordare che questo prezioso prodotto contiene al suo interno un’elevata concentrazione di principi attivi e nutrienti per la pelle.

Per un’importante azione antiossidante, che protegge la pelle, previene e contrasta la presenza delle rughe, è bene puntare su un siero con vitamina C, indispensabile per ottenere un’utile azione illuminante , che mantenga la pelle più elastica, luminosa e ben levigata.

Quando e come applicare il siero

Di fatto non esiste un’età ideale per iniziare a utilizzare il siero. A farci propendere per l’uso deve essere l’idea di saper trovare le giuste risposte alle esigenze della pelle, e il desiderio di prendersene cura, per cui si può valutare di far uso del prodotto anche a partire dai vent’anni.

Il siero si applica facilmente. E’ sufficiente stenderlo picchiettandolo sulla pelle, oppure eseguendo movimenti circolari per un facile assorbimento.