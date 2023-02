È uno dei dolci più amati di sempre: il tiramisù diventa il protagonista di tutte le chiome per la stagione primaverile 2023. Vi state chiedendo in quale senso? Nel colore, ovviamente. A quanto pare la tendenza del biondo tiramisù ha già conquistato tutte.

Capelli biondo tiramisù: la tendenza del momento

La dolcezza del tiramisù si riconosce sì dal suo sapore inconfondibile, ma anche dai suoi colori sfumati: il caffè che si mixa alla perfezione con il tenue colore del mascarpone, i savoiardi che si inzuppano di sfumature naturali. Insomma, il mix di colori del dolce più gettonato d’Italia si trasforma nel colore perfetto per i capelli.

Conosciuto anche come tiramisù blonde, tale colorazione è già di grande tendenza per la primavera-estate 2023.

Sebbene possa sembrare estremamente complicato realizzarlo, in realtà il biondo tiramisù si dimostra molto semplice e pratico e non ha particolare bisogno di manutenzione post salone.

Si tratta di una sfumatura tridimensionale che punta ad apportare qualche modifica cromatica al biondo base dei capelli. Quando si parla di tiramisù hair, dunque, si fa riferimento a una chioma caratterizzata da radici scure con lunghezze bionde che vanno via via sfumandosi in tonalità sempre più chiare.

Il chiaro può raggiungere tonalità che vanno dal biondo ghiaccio, al biondo miele, al biondo caramello: in base alle preferenze di stile e in base anche all’armocromia di ogni volto, sarà anche più semplice riuscire a capire su quale sfumatura puntare.

L’effetto è naturale e impeccabile: è importante affidarsi a mani esperte che riescano a rendere omogenee le schiariture, senza che si vedano distacchi troppo netti tra la base più scura e le lunghezze/punte chiarissime.

I tiramisù hair hanno già conquistato numerose celebrità e sui social media stanno letteralmente spopolando. Se volete essere in trend e se avete voglia di un cambiamento dolcemente naturale, i blonde hair ispirati al colore del dolce sono esattamente ciò di cui avete bisogno. La primavera-estate 2023 li sta aspettando con frenesia: la tendenza della stagione calda saranno proprio loro.

Come mantenere il colore dei tiramisù hair

Una volta ottenuto il risultato desiderato, vi basterà recarvi in salone circa una volta al mese per ritoccare il colore e stabilire la giusta luminosità alla chioma tiramisù. Mantenendo dunque le radici naturalmente scure, mantenere i tiramisù hair in buone condizioni non sarà così difficile. Se per le lunghezze avete scelto delle sfumature biondo ghiaccio e/o biondo miele, vi serviranno delle maschere anti-giallo: in questo modo la chiarezza del biondo sarà mantenuta alla perfezione e non vi ritroverete con ciocche gialle paglia. Diversamente, se avete scelto di sfumare verso il basso con un biondo caramello, l’idea è quella di ravvivare il colore e di non spegnerlo: maschere idratanti e ravvivanti sono d’obbligo.

Scegliere i tiramisù hair significa scegliere la luminosità: se avete voglia di un cambiamento, il biondo tiramisù potrebbe essere la scelta migliore. Il biondo di per sé illumina, ma grazie alle sfumature più chiare e alle radici scure, il contrasto sarà così evidente da illuminarvi il viso in pochi passi.

Se volete brillare in primavera e se volete splendere ancora di più in estate, magari con la pelle abbronzata, i tiramisù hair non aspettano altro che essere sfoggiati.