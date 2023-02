Gianluca Vacchi ha annunciato in queste ore di esser stato colpito dalla tragica scomparsa di sua madre, a cui ha dedicato un commovent post via social.

Gianluca Vacchi: la scomparsa della madre

Nelle ultime ore Gianluca Vacchi è stato colpito da un tragico lutto: la madre del celebre imprenditore è infatti scomparsa dopo aver lottato contro una grave malattia.

Vacchi le ha dedicato un lungo e commovente post via social dove ha ribadito tutto il suo amore nei suoi confronti:

“Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita. Tutto cio’ e’ mitigato solo dalla consapevolezza che ora sia in pace , ricongiunta all’amato marito, mio padre, che per lungo tempo l’ha attesa a braccia aperte. Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni”, ha scritto l’imprenditore condividendo alcune delle foto più tenere della sua infanzia e che lo ritraevano accanto a sua madre.

Vacchi ha anche fatto un riferimento al grande amore che univa sua mamma a sua figlia Blu Jerulasema, nata dal suo amore per la top model Sharon Fonseca (che a sua volta, via social, non ha mancato di esprimere il suo dolore per la scomparsa della suocera).

“Vado fiero di averti dato insieme a Sharon la tua amata Blu Jerusalema: prego possa prendere la tua forza e la tua immensa dimensione di Donna. Mamma, ogni giorno sarai con noi piu’ di prima e quando mia figlia, vedendo un tuo quadro o una tua foto, dirà “nonna “aprirà uno squarcio di felicità nel mio cuore: guardando il cielo, ti sorridero’ e ti faro’ vedere quelli che tu definivi i “miei occhi””, ha scritto Vacchi in conclusione al suo post.