Il glamping è la nuova frontiera delle vacanze, che sta prendendo sempre più piede in Europa e in Italia. Perfetto per famiglie, coppie o singoli, si tratta essenzialmente di campeggio di lusso nel comfort più totale: bungalow, tende, lodge, tutto in versione glamour.

Ecco quali sono i luoghi più caratteristici per il glamping esclusivo lungo lo Stivale.

Glamping Italia: Nord

Il primato per i glamping nel nord Italia va al Veneto. Qui si trovano i Canonici di San Marco, nato nel 2009 come primo glamping italiano. Un resort di lusso, in cui godere di tutta la bellezza della natura con il massimo comfort. Un esempio? Dormire in una tenda, ma su un comodo letto a baldacchino.

Il grande successo per questa struttura è arrivato grazie a un articolo del giornale inglese The Guardian, che lo includeva tra i 10 migliori glamping europei.

In Trentino Alto Adige, il top delle strutture per glamping è il Caravan Park Sexten.

In una location immersa nella bellezza delle Dolomiti, si può approfittare dell’atmosfera del camping, ma con le comodità di un hotel di lusso. Case sull’albero, lodges, spa, piscine e moltissimi ristoranti per godersi a 360° gradi una vacanza di lusso tra le montagne.

Glamping Italia: Centro

Proseguendo a sud lungo lo Stivale, non si può non sostare in Toscana. Per un glamping indimenticabile c’è l’Orlando in Chianti glamping resort. Tranquillità e relax tra le colline del Chianti, vigneti e boschi unita a tende glamping e diverse tipologie di case mobili per godere al massimo l’esperienza di una vacanza rilassante. Le tende sono di diverse dimensioni e fattezze, mentre le case mobili si trovano all’ombra di una pineta. Se si viaggia in coppia, si può soggiornare nella Cube Suite.

Scendendo nel Lazio, si incontra un gioiellino indiscusso: le Terme di Vulci glamping&spa. Immerso nella natura della Maremma, è il luogo ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura, senza rinunciare al comfort e al fascino di un resort di charme. Tre diverse suites: Aminta, Isveita e Lautnita. Ognuna con fattezze particolari, che rendono lo spazio disponibile accogliente e funzionale.

Glamping Italia: Sud

Torre Rinalda Camping Village, in Puglia, è il luogo ideale per godersi il mare del Salento. Tende glamour, case mobili e una casa vacanza a pochi minuti da Lecce e a pochissimi passi dalla spiaggia. Luogo ideale per trascorrere delle vacanze nella spensieratezza più totale. Ambienti curati e vivibilità dell’ambiente per godersi al meglio la Puglia.

In terra di Sicilia, tra caldo e storia, sorge l’agriturismo biologico Iuta glamping&farm. Cinque lodges e quattro suites per godere al massimo della bellezza di una vacanza nel profondo Sud. Privacy assoluta, comfort assicurato, in un ambiente naturale nella Val di Noto. Lo stile di vita adottato dall’agriturismo è eco sostenibile e non vengono usati prodotti chimici. Le suites hanno ognuna una piscina privata, con arredi bagno e armadi in stile siciliano, soffitti in legno e vetrate che danno sul giardino. I lodges sono immersi in un uliveto, in una delle zone più riservate dell’intera struttura.